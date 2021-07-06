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5月疫情失業率驟升至4.11% 創近8年新高

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處6日發布5月失業率為4.11%，較上月驟升0.47個百分點，創近8年以來新高。 聯合報系資料照片
主計總處6日發布5月失業率為4.11%，較上月驟升0.47個百分點，創近8年以來新高。 聯合報系資料照片

5月爆發本土疫情，全國防疫警戒升至第三級，直接衝擊勞動市場。主計總處今（6）日發布5月失業率為4.11%，較上月驟升0.47個百分點，創近8年以來新高。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，5月人力資源調查資料標準周為5月23日至5月29日，亦即該調查已是本土疫情發生後。

主計總處指出，5月就業人數1,139萬8千人，較上月減少12.6萬人或1.09%，創下1978年有調查以來最大減幅。

主計總處指出，就業者週工時（資料標準週5月23日至29日期間）受疫情影響而減少，其中因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致工時未達35小時者為79.2萬人，較上月增加60.3萬人，數字相當驚人。

5月失業人數48.9萬人，較上月增加5.4萬人或12.35%，陳惠欣說，為資料標準周內有工作卻沒有做、且沒有報酬的人數，屬於暫時性失業。5月非勞動力人數為832.2萬人，較上月增加6.2萬人或0.75%，反映部分就業人口受疫情衝擊，暫時性退出勞動市場。

疫情 失業率

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