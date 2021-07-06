今增27例新冠本土確診、2例境外移入 添17例死亡

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增29例新冠肺炎確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27例本土病例（其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），個案分布以臺北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，為14位男性、3位女性，發病日介於5月16日至7月2日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於6月28日至7月5日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月4日累計公布13，831位確診個案中，已有11，180人解除隔離，解隔離人數達確診人數80.8%。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案中，案15180為本國籍10多歲男性，7月4日自美國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館檢疫，7月5日出現嗅味覺異常等症狀，於今日確診，相關接觸者匡列中。案15185為本國籍30多歲男性，6月30日自印尼入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並進行採檢，當日採檢結果為陰性；7月4日出現發燒、肌肉痠痛、流鼻水等症狀，7月5日由衛生單位採檢送驗，於今日確診，同班機旅客均已入境採檢並入住集中檢疫所。

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