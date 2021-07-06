鼓勵就業！畢業生工作滿半年 可領3萬元獎金

國內爆發本土疫情，衝擊應屆畢業生尋職，勞動部為鼓勵青年積極尋職並穩定就業，推動「青年就業獎勵計畫」，凡109學年度應屆畢業且為本國籍15至29歲青年，或111年6月30日前退役役男，只要穩定就業滿90日即可獲得就業獎勵金2萬元，滿180日還可再加碼1萬元。

勞動力發展署北分署長林仁昭分指出，勞動部推動「青年就業獎勵計畫」鼓勵青年儘速進入職場，透過津貼獎勵降低青年初入職場的高流動率，創造勞資雙贏。凡本國籍15到29歲應屆畢業生（109年9月1日至110年9月30日期間畢業），符合「110年6月15日至9月30日就業」或「111年6月30日前退役，並於退役後90日內就業」的全時工作者，均可提出申請；受僱同一雇主滿90日發給就業獎勵金2萬元，滿180日再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部表示，本計畫採網路線上作業，青年朋友只要加入「台灣就業通」成為會員即可報名申辧，俟受僱滿90日後，翌日起90日內上傳相關申請資料及佐證文件，即可據以審核。