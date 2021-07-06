快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

鼓勵就業！畢業生工作滿半年 可領3萬元獎金

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

國內爆發本土疫情，衝擊應屆畢業生尋職，勞動部為鼓勵青年積極尋職並穩定就業，推動「青年就業獎勵計畫」，凡109學年度應屆畢業且為本國籍15至29歲青年，或111年6月30日前退役役男，只要穩定就業滿90日即可獲得就業獎勵金2萬元，滿180日還可再加碼1萬元。

勞動力發展署北分署長林仁昭分指出，勞動部推動「青年就業獎勵計畫」鼓勵青年儘速進入職場，透過津貼獎勵降低青年初入職場的高流動率，創造勞資雙贏。凡本國籍15到29歲應屆畢業生（109年9月1日至110年9月30日期間畢業），符合「110年6月15日至9月30日就業」或「111年6月30日前退役，並於退役後90日內就業」的全時工作者，均可提出申請；受僱同一雇主滿90日發給就業獎勵金2萬元，滿180日再加發1萬元，合計最高發給3萬元。

勞動部表示，本計畫採網路線上作業，青年朋友只要加入「台灣就業通」成為會員即可報名申辧，俟受僱滿90日後，翌日起90日內上傳相關申請資料及佐證文件，即可據以審核。

勞動部 職場

延伸閱讀

新北美國學校畢業生 近9成錄取全球及全美前50大名校

自營作業者補貼3萬元擴大適用 9日開放上網登錄

配合擴大​補助 勞動部宣布勞工生活補貼延長申請日期

暑期學童乏人照顧 立委推防疫照顧假

相關新聞

台積電採購疫苗有譜 「張忠謀政治學」巧妙平衡美、中關係

台積電與鴻海創辦人郭台銘出手捐贈疫苗，根據路透最新消息指出，上海復星已與兩者簽訂初步協議。此外，知情人士還透露，德國政府不想給外界「囿於中國壓力，拒售疫苗予台」的印象，因此也在盡力促成此事。

台股破萬八Q3如何投資布局？專家點出關注這幾個類股

台股指數持續走高並突破1萬8000點的新高，專家表示，第3季台股的波動會非常劇烈，儘管「鋼鐵人」、「航海王」等傳產類股仍有表現空間，但建議投資人應居高思危，紡織、製鞋等解封概念股值得關注；此外，第3季開始進入電子股傳統旺季，下半年有機會再成為市場主流，其中又以半導體、電動車和伺服器等產業前景相對較佳。

富邦期貨：美國偏鴿派言論緩和市場對提前緊縮疑慮

美國股市適逢國慶假日休市，國際市場交易清淡，IHS Markit歐元區6月綜合採購經理人指數，終值由59.2上修至59....

3大記憶體廠庫存降至10季來低檔 三星主導本季合約價看漲7~9%

重量級半導體廠法說會，本周由DRAM大廠南亞科（2408）打頭陣，讓本季DRAM合約價動向成為法人關注焦點。 記憶體通路商透露，包括三星、SK海力士及美光三大記憶體廠，上季DRAM（動態隨機存取記憶體）庫存已降至十季來低點，全球DRAM龍頭三星仍主導本季合約價持續漲價，...

全球最低稅負制上路 檢視國別報告…關鍵課題

未來全球最低稅負制上路，台資跨國企業集團該如何因應？安侯建業稅務投資部會計師林棠妮指出，台商現階段的關鍵任務，在於回頭檢...

全球最低稅負制 影響154台企

經濟合作發展組織（OECD）近期通過全球最低稅負15%的共識，最快2023年上路，根據財政部統計，目前跨國企業母公司在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。