汽車帶動 信邦上半年營收創歷史同期新高

電子零組件廠商信邦（3023）公布6月營收、第2季營收與上半年營收，均創歷年同期新高點。

該公司自結6月合併營收為21.80億元，較5月21.68億元成長0.53%，比去年同期18.36億元成長18.75%；第2季合併營收為65.05億元，較第1季成長8.69%，與去年同期相比成長21.75%；累計上半年度合併營收為124.91億元，較去年同期成長26.73%。

信邦指出，6月營收再度超越5月營收21.68億元之高點紀錄，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已第5次及連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第2季合併營收為65.05億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計上半年度合併營收為124.91億元，亦為歷年同期之高點。

6月合併營收之成長，係綠能及工業應用等產業之銷售分別較5月成長13.43%及6.38%；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長22.42%、汽車產業成長100.58%、綠能及節能產業成長3.60%、工業應用產業成長16.77%、通訊及電子週邊產業成長49.46%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收74.57%；連接器及零組件銷售佔25.43%。

在產業別的銷售分佈，通訊及電子週邊產業佔合併營收27.39%；工業應用產業佔26.88%；綠能及節能產業佔25.10%；汽車產業佔11.06%；醫療及健康照護產業佔9.57%。