在家上班沒比較省 月開銷多4667元、最想念公司空調

根據yes123求職網今（6）日公布的「在家上班甘苦談與企業防疫滿意度調查」顯示，新冠肺炎自去年爆發以來，五成九上班族曾在家上班，但上班族受訪表示，在家上班沒有比較省，月開銷平均多4,667元，最想念的是公司空調。

此外，調查也發現，對於在家上班的偏好度，則是男性高於女性，而若從「在家上班」一陣子，準備恢復到回公司上班，自認「最懷念」的人事物，在可複選狀況下，依序是：「公司的空調」(36.6%)、「公司同事」(33.6%)、「公司的印表機、影印機、傳真機」(26.7%)，以及「公司的電腦設備、上網環境」(26.3%)、「自己的辦公桌椅」(19.4%)。

只是，回顧過去一個月，處於三級警戒期間，對「未來職場狀況」因此感到恐慌的，比例就有58%。yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟連兩年受疫情衝擊，職涯發展的不確定性增加，特別是任職於「內需產業」的勞工朋友，對工作不保的疑慮加深，恐慌程度應該最大。

此外，也由於「防疫考量」，若比起平時，今年每個月「額外增加」的開銷，平均約為4,667元。若以官方公佈的「經常性薪資」43,085元估算，「抗疫支出」大概多花掉10.8%的薪水。

楊宗斌也表示，當然在「防疫考量」與「民生經濟」之間的平衡點難尋，除了提高疫苗覆蓋率，期盼早日解封，才能恢復企業正常營運，否則目前僅能靠官方紓困或貸款，暫時讓勞資雙方攜手共度難關。

上述「在家上班甘苦談與企業防疫滿意度調查」，是由yes123求職網於2021年6月16日到6月29日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,172份，男性596份，女性576份，信心水準為95%，誤差值為正負2.86%。至於企業有效問卷共960份，信心水準為95%，誤差值為正負3.16%。