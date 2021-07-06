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行動基因收購MC Diagnostics 進軍歐精準醫療市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

本土精準醫療大廠行動基因宣布，已完成對總部位在英國MC Diagnostics Ltd. 的收購，MCD是一家專業醫療分子診斷公司，象徵行動基因正式進軍歐洲精準醫療市場。

行動基因是亞洲首屈一指的創新癌症管理方案專家，在台北、香港、新加坡與東京設有辦事處。擁有專業的次世代基因定序（NGS）技術、美國病理學會（CAP）認證之高規格實驗室、經驗豐富的生物資訊團隊和專有的 AI 整合系統，為醫療機構的專業人士提供最理想的癌症治療計畫、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測以及癌症風險評估服務。

行動基因指出，MCD成立於2006年，主要提供自動化多分子檢測以及客制化的影像整合分析。MCD的自動化低密度陣列平台（Automated Low Density Array System, ALDAS）目前已在HLA分型和血型系統診斷領域提供可靠的臨床分析應用。

行動基因表示，市場對於靈敏度高、檢測時程短且價格相對容易負擔的臨床癌症診斷工具有龐大需求，作為次世代基因定序（NGS）的先驅，行動基因與MCD攜手合作，在ALDAS平台上開發融合基因檢測晶片，最近獲得顯著的突破，融合基因檢測可以簡單、自動化地進行，並與NGS檢測有高度的一致性。這個首創的基因晶片- ACTSpot™ NTRK檢測將於今年8月推出。

行動基因表示，本次收購計畫，讓行動基因跨足基因晶片發展和應用方面的全球領先地位，同時展現集團多元化和全球化的商業策略。

MCD首席執行長Peter Maguire表示，MCD是移植醫學診斷、PCR檢測、基因晶片製造、自動化生產與軟體工程方面的專家，我們專注在實務應用，並且優化製程、分析與自動化流程。ALDAS系統的8孔條陣列讓實驗室擁有更高的彈性，可以一次檢測1到96個檢體，提供了最大的靈活性，從檢體萃取到報告產出只需3小時。我們非常期待和行動基因結盟，將我們的知識與經驗帶到亞洲。

行動基因執行長陳華鍵表示，公司的願景是將基因組訊息轉化為行動，造福癌症患者。行動基因致力開發創新和有效的產品，以涵蓋更廣泛的患者需求。與MCD的合作讓我們走上基因晶片技術的尖端，我們很高興取得突破，並期待繼續與MCD的專家緊密合作，進一步完善ALDAS系統，開發更多實用產品，利用這個尖端平台為癌症患者和廣大民眾帶來福祉。

行動基因團隊專注在生物標誌辨識、疾病機制以及基因變異探索。在新藥開發、臨床試驗的專業分子診斷知識，能提供產業嶄新的藥物開發藍圖。除此之外，行動基因還參與了各種國際精準醫學計畫，例如由美國癌症權威組織(Friends of Cancer Research, FOCR) 領導的腫瘤突變負荷 (Tumor Mutational Burden, TMB) 和同源重組修復缺失 (Homologous Recombination Deficiency, HRD)研究計畫。行動基因的目標，就是將基因付諸行動 (Turn Genomics into Action)。

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