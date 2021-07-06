金舶獎30強得主揭曉 助攻台灣品牌邁向國際

中華民國全國商業總會與台北市政府共同舉辦的第三屆金舶獎，因新冠疫情嚴峻，全台進入三級警戒，打亂第三屆金舶獎選拔時程，終於在7月1日以視訊會議方式，拍板定案本屆最終30強得主。

商總指出，第三屆金舶獎從徵件到決選耗時將近200天，在113家的參賽企業中，第三兆健康生技醫療照護服務業和第四兆創新商模農業明顯展現產業量能，是服務業十兆產業投件中占比最高的2大產業。一直到30強的決選，也是最大贏家，如第三兆產業中的美科實業，優先選用天然有機成分，針對老年化的頭皮，降低落髮，維持頭皮的健康，或是第四兆產業中的台灣好農，將具有台灣特色的農產品，外銷到海外市場，不論商品或商模都讓評審為之一亮。

商總理事長許舒博表示，因應老年化社會的健康生技醫療照護，以及台灣精緻農業創新商模，都在在展現台灣產業彈性和與時俱進。

本屆金舶獎分成三組，ESG管理績效組-依據環境管理和永續的經營方式評分、國際授權代理輸出組-針對企業商品和商模授權或代理至海外者、服務創新資本投資組-已準備或已接受國內外資金投資意向者，藉由分組的方式讓評審更能聚焦企業特色和需求。

在以賽代訓的過程中，接受專訓研習營-資本股權訓，並由前國發會主委陳美伶擔任主席，偕同中小企業菁英會會長葉雲龍及中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成等21位評審分三梯次考核品牌業者，脫穎而出皆是佼佼者。

商總積極輔導台灣眾多具潛力企業航向海外市場，金舶獎獲獎者將可獲得國內外資金挹注及品牌代理授權，備受外界注目。透過台灣加速器創投大聯盟，經由價值鏈優化，協助金舶獎得主，進入大聯盟輔導推薦機制，積極向金管會7大財金新制叩關。以去年金舶獎得主綠界科技（6763）為例，在18萬家企業客戶的加持下，6月中旬成為興櫃股王1005元，都再次顯示金舶獎對於企業品牌提供極大的助益。

品牌金舶獎活動，指導單位有國家發展委員會、僑務委員會、行政院農委會、行政院環境保護署、經濟部工業局、經濟部中小企業處、經濟部投資業務處、經濟部商業司及經濟部國際貿易局等部會，以及「價值鏈優化」─國發基金、信用保證基金、聯輔基金會、ESG企業永續治理、商總國際品牌經紀人與六化智庫，和公民營孵化器及育成中心等單位參與。

除此之外，更囊括了強大的協辦單位參與此次活動，有國家發展基金、工業技術研究院、商業發展研究院、台灣中小企業聯合輔導基金會、中小企業信用保證基金、成大研究發展基金會、台灣台復新創學會、台灣連鎖加盟促進協會、台灣服務業發展協會、中華民國創業投資商業同業公會、中小企業菁英會、台中銀證券、戰國策行銷有限公司、關貿網路股份有限公司。透過這些夥伴的協助與指導，一同帶領台灣品牌，站上國際舞台發光發熱，再創台灣奇蹟。