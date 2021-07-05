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聯發科代子公司現增 金額不超過4,950萬美元

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）今（５）日代子公司Gaintech Co. Limited進行現金增資，控股體系最終由旭徽聯芯管理諮詢有限公司（旭徽聯芯）作為出資主體，投資於昆橋半導體科技產業股權投資基金二期合夥企業（有限合伙），金額不超過4,950萬美元。

據悉，昆橋半導體科技產業股權投資基金，經營範圍包括受託資產管理和投資管理等，而聯發科在該投資基金第一期時便參與，如今是第二期的募資。

聯發科表示，4,950萬美元是上限，雖先通過董事會決議，不過最終金額仍要看此基金募資情況而定，可彈性上的操作。

聯發科公告內文指出，交付或付款條件（含付款期間及金額）等，俟經濟部投資審議委員會核准後，進行增資並依合約進行投資，而本次交易的決定方式、價格決定的參考依據及決策單位，包括Gaintech Co. Limited董事會、聯發科中國有限公司董事會、旭新投資（上海）有限公司股東會、旭熙（上海）管理諮詢有限公司股東會、旭徽聯芯管理諮詢有限公司股東會決議。

股東會 聯發科

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