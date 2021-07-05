傍晚天熱、大林電廠故障 備轉容量降至6.07%亮黃燈
核二1號機1日晚間停機，讓台灣供電能力備受挑戰。今（5）日傍晚備轉容量率降至6.07%，從供電充裕的綠燈跌至供電吃緊的黃燈。台電解釋，備轉容量率驟降主因為天氣炎熱、傍晚太陽光電出力減半及大林機組故障，台電已立刻啟動多項應變作為，確保穩定供電。
台電預估今日的最高用電量為3739.6萬瓩，尖峰使用率為94％，今日預估尖峰備轉容量為226.8萬瓩，備轉容量率為6.07％，接近供電警戒。
對於備轉容量率降至6.07%，台電分析為兩個原因。首先，今日天氣炎熱氣溫高，加上防疫期間大家都在家裡使用空調，民生用電大幅增加。
其次，今日尖峰負載3,739萬瓩，非常罕見的發生在下午的16時11分，當時太陽光電出力已經減半。
最後，大林5號機於今天下午15時31分因為「汽機節流閥開關」跳脫導致跳機，系統發電量因此減少了46萬瓩，才讓備轉容量率降為黃燈。
台電立刻啟動多項應變作為，包括簽約的大用戶減少用電、增購民間電廠剩餘容量、與增加水力發電的發電量，以有效提高備轉容量率，保持供電穩定。大林電廠5號機經檢修後，今晚稍後應該就可以加入供電。
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