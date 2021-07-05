傍晚天熱、大林電廠故障 備轉容量降至6.07%亮黃燈

沒有核二廠，台灣恐再發生跳電的慘劇？蔡總統、蘇貞昌都說台灣不缺電，但經濟部長王美花在處理興達電廠時卻又說缺電，讓外界霧裡看花。清大工科系教授葉宗洸與核工所教授李敏卻擔心，在核二廠1號機除役後，無法調配的太陽能與風電將難以補上用電缺口；

2021-07-05 18:45