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台灣缺不缺電？ 說法太多莫衷一是

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
對於核二廠1號機除役後，台灣是否會缺電，各方都有不同意見。（Photo by Stefan Kühn on Wikimedia under CC 3.0）
對於核二廠1號機除役後，台灣是否會缺電，各方都有不同意見。（Photo by Stefan Kühn on Wikimedia under CC 3.0）

沒有核二廠，台灣恐再發生跳電的慘劇？蔡總統、蘇貞昌都說台灣不缺電，但經濟部長王美花在處理興達電廠時卻又說缺電，讓外界霧裡看花。清大工科系教授葉宗洸與核工所教授李敏卻擔心，在核二廠1號機除役後，無法調配的太陽能與風電將難以補上用電缺口；不過綠色消費者基金會秘書長方儉則認為，台電根本不缺電，應儘速建置區域電網，提高發電效率。

不缺電卻無穩定供電？

由於核二廠1號機於1日停機，外界擔心是否會產生缺電問題，對此台電表示，歲修、大修機組已陸續歸隊、再生能源持續併網與民營嘉惠電廠 2 號機順利運轉，將確保供電無虞。台電也將透過「削峰填谷」需量反應輔助服務，與民間合作的汽電共生，以及持續長期耕耘的儲能設施，維持供電穩定。

興達電廠事故後，行政院長蘇貞昌第一時間就在臉書說由於電網事故，才會導致停電，還要大家不要相信並傳遞假訊息，民進黨副秘書長林飛帆也在臉書說「不是缺電」，晚間蔡英文總統親自舉行記者會也再次強調，今天備轉容量率有10.1%，也重申今天的事故不是電廠問題，而是電網事故。

但王美花跟台電出面舉行記者會時坦言，由於尖峰電量高於預期，家上機組歲修、水力發電受乾旱限制，還有太陽能光電、風電的發電量比預期還少，才會導致興達電廠缺電。王美花自己也說，台灣氣候熱加上景氣好，未來對用電量的增加要更早準備；為了穩定供電，相對要增加更多機組。

學者：用電緊張

蔡政府高官們與王美花的說法顯然不同，讓外界對於台灣是否缺電抱持疑惑。但清大工科系教授葉宗洸進日撰文指出，台電說太陽光電的發電量持續增加，足以應付7、8月午間的尖峰用電需求，但如果碰到下午5至7時的用電尖峰時，具有間歇短時供電特性的太陽光電便無絲毫助益。另外他也擔心，如果佔備載電量2.6%的核二1號機再缺席，任一火電機組跳機都有可能重現517大停電。

清大核工所教授李敏則提到，如果台電所有電廠的興建計畫都能如期完成，電力系統的總裝置容量將會從109年的5491萬千瓦逐步增加到116年的7871萬千瓦，但增加最多的都是風電與太陽能光電，這兩種發電模式都無法進行調度，加上台灣儲能裝置增幅也不大，他仍建議核電廠要延役以確保供電穩定。

台電需提升發電效率

但在興達電廠跳電意外沒多久，綠色消費者基金會秘書長方儉就曾於於監察院前陳情並進行直播指出，全台有近58GW的裝置容量，因此不會缺電，他質疑台電是有計畫的惡意停電，並呼籲監察院應調查台電裝置容量的真實性及調度情況等，把真相告訴民眾。他過去受訪時也指出，台灣其實不缺電，但缺乏有效的區域電網分配電，因此台電應該加入設立區域電網、增加發電效率。

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台電 王美花

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