專家：市場預期逐步修正 人民幣匯率區間震盪

交通銀行台北分行今(5)日發表人民幣周評指出，時序邁入2021下半年，回顧外匯自律機制會議後，6月15日中國人民銀行上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，回收約200億美元流動性，逐步扭轉了市場對人民幣單邊升值的預期。

從6月公布的數據來看，PMI指數回落0.1個百分點，出口同比增長下滑4.5%至27.9%，表明疫情之後，中國經濟復甦階段從高速逐步放緩；而美聯準會會議的鷹派決議推升美元，也主導了近期人民幣匯率小幅貶值的走勢。

上周全周人民幣匯率區間內震盪，最終在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約145點，收在6.4690元，貶值幅度0.22%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則貶值約123點，收在6.4695元，貶值幅度0.19%。

上周美國就業和消費者信心指數雙雙向好，上周三6月ADP就業報告新增69.2萬人、非農就業人口增長85萬人，初請失業金人數創一年多以來的新低，皆優於市場預期，美元指數持續6月份以來的漲勢，連升四日最高衝至92.75，創下近三個月以來高位，全周上揚0.41%的漲幅。

但上周五公布的美國6月失業率再度上升至5.9%，意外高於預期5.7%，整體就業水準依然低於疫情爆發的水準，導致美元指數承壓。

另外，Delta變種新冠病毒對全球重新開放構成威脅，促使澳洲、英國和歐洲部分國家重新實施或計畫重新實施封鎖，導致這些國家的貨幣陷入困境，帶動美國公債、美元和日圓等避險資產獲得支撐。

上周適逢半年末，境內機構因「宏觀審慎評估」(Macro Prudential Assessment，MPA) 因素，跨月資金流動性大幅減少，即使中國人民銀行逆回購操作規模連續三日保持人民幣300億元，月底當日境內、境外隔夜利差最高飆升至15%左右；而跨月後市場擾動因素減少，市場資金供給轉趨充沛，整體利率迅速滑落，境內隔夜利率跌至1.6%左右、7天期利率亦破2.0%關卡。

在公開市場方面，進入2021下半年的第一天，人行立即重回百億逆回購操作規模，終止自6月24日為應對半年末而提高至300億元的逆回購操作，當周淨投放200億元。

此次人行以「持續穩定」、「少量增加」的模式，有效地協助市場平穩度半年末的關鍵時點；可預見這種切換後即保持穩定的操作策略，將是人行往後調節市場流動性的常規模式。