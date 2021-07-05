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朝野立委促凍漲油價 經濟部回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為國內加油站內加油的畫面。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
圖為國內加油站內加油的畫面。 聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

汽油油價連續八周上漲，朝野立委指出，疫情衝擊，民生經濟生活都很苦，希望凍漲油價。對此，經濟部今（5）日回應，表示如果國際油價持續向上，使95 無鉛汽油每公升超過 30 元時，就會啟動緩漲機制。

經濟部指出，目前油價是依照浮動油價公式每周調整，近期油價上漲主要是受國際油價持續上漲影響，已設有亞鄰最低價為價格上限，也就是油價調整不能高於日本、韓國、香港、新加坡。

此外，如果國際油價持續向上，使95 無鉛汽油每公升超過 30 元時，就會啟動緩漲機制，於30至32.4元間，中油會吸收25%成本、32.5 至 34.9 元間，中油吸收50%，讓油價趨勢平穩，不至於快速漲價造成衝擊。本周95無鉛汽油每公升的零售價格為29.7元。

至於電價部分，經濟部表示，6月住宅用戶已不實施夏月電價，有約1000萬用戶受惠。至於7月住宅用戶是否也不實施夏月電價，政院已交經濟部審酌。經濟部後續會就夏月電價抑低用電尖峰負載的成效、台電自行吸收電費減收的財務成本，以及7月疫情後續的發展，進行整體評估分析。

國際油價 經濟部 電價 油價

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