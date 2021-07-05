快訊

雨炸高雄！ 路竹、永安3小時內累積雨量飆破百毫米

英國凱特王妃接觸確診者 須自我隔離10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回應勞團質疑 主計總處：疫情因素導致失業率延後公布

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
針對台灣勞工陣線質疑主計總處違法遲遲未公布5月失業率，主計總處官員表示，延後公布是因為受到本土新冠疫情升溫影響，臨時調整調查方式，早在5月中就公布將延後到7月6日發布，6月失業率的公布時間就會回到既定時程。 報系資料照片
針對台灣勞工陣線質疑主計總處違法遲遲未公布5月失業率，主計總處官員表示，延後公布是因為受到本土新冠疫情升溫影響，臨時調整調查方式，早在5月中就公布將延後到7月6日發布，6月失業率的公布時間就會回到既定時程。 報系資料照片

針對台灣勞工陣線質疑主計總處違法遲遲未公布5月失業率，主計總處官員表示，延後公布是因為受到本土新冠疫情升溫影響，臨時調整調查方式，早在5月中就公布將延後到7月6日發布，6月失業率的公布時間就會回到既定時程。

勞陣今天質疑，行政院主計總處每個月都會進行「人力資源調查」，並定期於每個月25日公布上個月的失業率，原定於6月25日公布的5月份失業率，卻遲至5日尚未公布，主計總處不應違反「統計法」規定，應立即公布5月份失業率，並說明為何遲延發布5月份失業率之原因，以昭社會公信。

主計總處國勢普查處科長陳汝瑾說，5月15日就張貼重要公告，說明5月的失業統計會延後發布，因為當時是疫情警界最緊繃的時候，考量原本的調查方式是採實地訪查，為避免疫情傳播，當時就爭取時間去準備防護措施，以及調整調查方式，因此5月中就決定延後兩周辦理，並非是為了迴避5月的調查結果。

陳汝瑾表示，失業率調查的樣本原本有一半是實地訪查、一半是電話訪查，為了因應疫情，最後調整為全數電訪。因為有些資料沒有電話，為了爭取時間準備相關公務資料， 因此需要一段時間處理。而除了失業率，農林漁牧普查受疫情影響，也有相關因應措施。

陳汝瑾說，因為調查方式已經調整好，因此6月失業率發布時間不會受影響，發布時間訂於7月22日。

失業率 疫情 農林

延伸閱讀

五月份失業率遲不公布 勞工陣線聯盟促主計總處說明

富邦期貨：觀察資金是否逐漸回流電子族群

港失業率降至6% 寫1年來新低 世界競爭力第5掉到第7

堂堂央行搞「內外帳」？ 央行澄清：符合規定

相關新聞

朝野立委促凍漲油價 經濟部回應了

汽油油價連續八周上漲，朝野立委指出，疫情衝擊，民生經濟生活都很苦，希望凍漲油價。對此，經濟部今（5）日回應，表示如果國際...

專家：市場預期逐步修正 人民幣匯率區間震盪

交通銀行台北分行今(5)日發表人民幣周評指出，時序邁入2021下半年，回顧外匯自律機制會議後，6月15日中國人民銀行上調...

回應勞團質疑 主計總處：疫情因素導致失業率延後公布

針對台灣勞工陣線質疑主計總處違法遲遲未公布5月失業率，主計總處官員表示，延後公布是因為受到本土新冠疫情升溫影響，臨時調整...

東元結盟飛宏 攻美國電動車充電樁市場

電機大廠東元（1504）與電源供應器廠商飛宏（2457）今（5）日宣布，雙方簽署合作意向書（MOU），由東元美國子公司東...

TIFA復談 李貴敏：台錯過談判優勢點讓美迴避疫苗代工

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談中斷5年後，上周透過視訊進行。國民黨立委李貴敏表示，美方選在這時候啟動，自然有其考...

東元攜手飛宏 攻美電動車急速充電樁

機電大廠東元今天與電源供應器廠飛宏科技簽署合作意向書，雙方子公司與美國Getka Group旗下新成立的Getka Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。