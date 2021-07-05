回應勞團質疑 主計總處：疫情因素導致失業率延後公布

針對台灣勞工陣線質疑主計總處違法遲遲未公布5月失業率，主計總處官員表示，延後公布是因為受到本土新冠疫情升溫影響，臨時調整調查方式，早在5月中就公布將延後到7月6日發布，6月失業率的公布時間就會回到既定時程。

勞陣今天質疑，行政院主計總處每個月都會進行「人力資源調查」，並定期於每個月25日公布上個月的失業率，原定於6月25日公布的5月份失業率，卻遲至5日尚未公布，主計總處不應違反「統計法」規定，應立即公布5月份失業率，並說明為何遲延發布5月份失業率之原因，以昭社會公信。

主計總處國勢普查處科長陳汝瑾說，5月15日就張貼重要公告，說明5月的失業統計會延後發布，因為當時是疫情警界最緊繃的時候，考量原本的調查方式是採實地訪查，為避免疫情傳播，當時就爭取時間去準備防護措施，以及調整調查方式，因此5月中就決定延後兩周辦理，並非是為了迴避5月的調查結果。

陳汝瑾表示，失業率調查的樣本原本有一半是實地訪查、一半是電話訪查，為了因應疫情，最後調整為全數電訪。因為有些資料沒有電話，為了爭取時間準備相關公務資料， 因此需要一段時間處理。而除了失業率，農林漁牧普查受疫情影響，也有相關因應措施。

陳汝瑾說，因為調查方式已經調整好，因此6月失業率發布時間不會受影響，發布時間訂於7月22日。