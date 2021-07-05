政府擬徵收碳費 工總提三建議、籲要有配套措施

全國工業總會今（5）日表示，溫室氣體減量是國家大事，徵收碳費攸關產業未來發展至鉅，工總籲請政府必須有通盤的考量與配套，並提出三大建議：一是不應有單一對象被碳費與總量重複管制，二是避免對產業競爭力和民生產生過大衝擊，三是加速產業進行結構轉型。

工總發文指出，為因應及對抗氣候變遷危機，全球已有超過130個國家宣示2050年達成碳中和﹙淨零排放﹚目標，也有許多國家透過碳稅或碳交易制度，提高排碳成本；歐洲議會於今年3月通過「支持推動『碳邊境調整機制』」決議，即自2023年元旦起，歐盟將針對來自氣候政策較弱國家的進口貨品課徵碳關稅，以解決「碳洩漏（Carbon leakage）」問題，而美國也正在評估實施邊境調整稅(Border Adjustment Tax)的可行性。

由於我國出口占GDP比重高達六成，是對外貿易導向國家，同時具有高氣候貿易脆弱性，極有可能成為歐盟及美國課徵碳關稅的目標，所以必須及早因應與布局。

工總說明，行政院環保署乃積極規劃在《溫室氣體減量及管理法》修正草案中，分階段依溫室氣體種類及數量，徵收溫室氣體排放管理費﹙相當於碳費﹚。經濟部王美花部長在立法院報告並備詢時，針對環保署擬徵收碳費表示，將排碳對社會與環境衝擊貨幣化，亦即設置碳稅／碳費，促使廠商進行減排行動，將無可避免。

但是工總也強調，有關溫室氣體排放管理費的徵收時間、徵收對象、收費費率、計算方式及徵收方式等相關細節，到目前為止尚未具體提出，不過依環保署徵收規劃顯示，碳費徵收對象似乎只有盤查登錄排放量的電力業及製造業，並未包含所有產業；而且其他產業中，也只有年碳排放量超過2.5萬公噸的業者，才須繳交溫室氣體排放管理費，顯然不符合公平原則。

此外，目前淨零排放路徑，包括無碳電力、無碳燃料及負碳技術。其中除了再生能源或核能的無碳電力技術較為成熟，無碳燃料的氫能、生質能，以及負碳技術等都尚未商業化，致在可信賴選項不多的情況下，除了造成業者推動減碳成本增加之外，若業者無實質減碳而僅選擇繳交碳費，根本無益於達成減碳績效。

工總最後指出，有鑑於溫室氣體減量是國家大事，且徵收碳費攸關產業未來發展至鉅，爰我產業界提出下列建議，籲請政府必須有通盤的考量與配套：