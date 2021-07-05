台灣樂天市場強化生態圈 網購轉帳賺10%點數

台灣樂天市場為強化生態圈服務，今（5）攜樂天國際銀行推出「台灣樂天市場 x樂天國際銀行 ATM轉帳付款賺10%限期點數回饋」活動，此活動不僅是全台首創，更是全台唯一在網路購物以ATM轉帳付款還可以賺點數10% 回饋無上限的活動。

自7月5日起至9月30日止，樂天市場會員於樂天市場購物消費，並且透過本人的樂天國際銀行APP轉帳，或持金融卡至提款機完成轉帳付款，即可以享樂天點數10%回饋無上限 (100元等於1點，1點等於1元)，網購轉帳次數愈多，回饋點數愈多！

樂天會員於樂天市場網站購物不限金額並透過樂天國際銀行APP轉帳付款或至提款機完成轉帳，即可以享點數10%回饋；網購轉帳筆數愈多，回饋點數愈多，樂天市場要讓數百萬會員盡情享受網購的樂趣以及尊榮的體驗。

受到疫情影響，消費管道漸由實體店面轉移至網路，依據經濟部統計處統計指出，5月整體零售業營業額為3,096億元，年增率2.8%，其中電子購物年增率27.1%。

樂天市場數據也顯示，自5月疫情嚴峻以來，付款方式選擇ATM轉帳的占比較前月增加約2.0個百分點，便利商店取貨付款減少1.5個百分點，顯見因疫情影響改變人們生活型態，民眾改以網路轉帳或行動支付，即可以輕輕鬆鬆在家等候配送。