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車輛中心報喜 獲美GM與Ford高壓電動車領域認可

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）再傳喜訊，旗下由經濟部技術處科技專案所支持建立的電磁相容（EMC）實驗室，因應全球車輛電動化趨勢，成為全球唯一同時取得GM與Ford 高壓EV領域雙認可的實驗室。可望協助業者減少逾50%往返國際檢測成本與時間，助力產業切入國際車廠供應鏈，爭取2025年全球近3,600億美元車電商機。

現今車輛大量導入電子裝置，故車廠要求各零組件皆需依循車廠內部規範完成試驗；而台灣廠商想要打入車廠供應鏈，必須千里迢迢地將產品送至國外其認可實驗室檢測，其時間與成本所費不貲，如能在國內委託已獲車廠認可的實驗室，便可大幅節省往返國際檢測時間與成本，在台灣擁有12座實驗室群及一座國際級試車場，獲得眾多國際車廠認可的車輛中心便是廠商最佳選擇。

在經濟部技術處科專支持下，早於2003年便車輛中心便成立電磁相容實驗室（EMC，Electromagnetic Compatibility）服務產業。在成立的2年內便取得包括德國TÜV 萊因、TÜV SÜD、西班牙IDIADA、台灣TAF等認可。

2013年再度獲得經濟部支持，持續精進升級軟硬體能量及提升國際級的驗證技術，建構國內第一座可容納車長達12米的大型電動巴士專用之「整車電磁相容研測平台」，在發展電動車整車及車電關鍵零組件時能滿足所有車型的EMC 研發、分析、測試及改良服務。能量擴增期間，中心2006年起陸續榮獲美國三大車廠（GM、Ford、Chrysler (日前已整併為Stellantis)）、英國Jaguar & Land Rover等國際車廠認可；在哈雷機車Harley-Davidson兩輪領域上，則也取得境外唯一在環境、機械、電性及電磁相容等4大領域共58項檢測能力的認可資格。

因應全球車輛電動化的大熱潮，電動車高壓電力系統安全為重要課題，GM以及Ford車廠皆新增EV零組件高壓用電安全規範，車輛中心2020年便取得GM車廠EV零組件認可，新增16項試驗與高壓用電安全規範；2019年Ford發布全新EV EMC廠規（FMC 1280）後，車輛中心更是積極爭取，在經歷18個月與Ford原廠聯繫與技術交流，完整建構Ford要求特有試驗能量，再透過場地調整及重重技術考核，2021年終取得Ford車廠全新EV零組件廠規（FMC 1280）認可，成為目前全球唯一同時取得GM與Ford高壓 EV領域雙認可的實驗室。

經濟部 電動車

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