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美國灑幣廣設充電站 電動車商機加速點燃

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
ICE FactSet全球智能電動車指數長期表現勝Nasdaq 100指數。(資料來源：ICE指數公司，Bloomberg，2021/6)
ICE FactSet全球智能電動車指數長期表現勝Nasdaq 100指數。(資料來源：ICE指數公司，Bloomberg，2021/6)

傳統汽車工業常被認為是景氣循環明顯的產業，非專家難以判斷景氣循環是在低谷或高峰，投資風險相對大，因此，讓許多投資人卻步。但回顧2008年金融海嘯後，美國實質經濟成長率自2009年末由衰退轉為成長，並維持正成長率，美國汽車銷售量亦開始穩定成長，最後維持在高峰，共歷時約10年，代表汽車產業景氣周期較長。由於目前正值全球經濟剛開始解封的階段，代表汽車產業應還有較長的光景可以期待。

美國眾議院上周四(1日)批准規模達7,150億美元的地面交通和水利基礎設施法案，同時總統拜登並在Twitter貼文表示，他堅信未來是屬於電動車產業的，更致力於確保美國成為生產電動車的要地。這次通過的基礎設施法案中，有40億美元將投入電動車的充電基礎設施，包括：廣泛設置汽車充電站、促進電動車普及化、電網更新，同時亦授權41億美元用於採購電動公車，電動車相關供應鏈可望因此受惠，商機再加速被點燃。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉表示，智能電動車產業與傳統汽車工業有所不同，前者是政府大力扶植的新興產業，甚至未來將取代傳統汽車。從疫情期間，各國政府特別是美國、歐洲等先進國家，以財政刺激政策手段，大力補貼電動車產業，更帶動疫情期間電動車的銷量大幅成長，2020年傳統汽車製造商銷售量都比2019年衰退一至二成，但新註冊的電動車銷量成長率卻仍繳出超過四成的亮眼成績，由此可見，電動車產業並非傳統概念中的景氣循環產業，面對的景氣循環風險較低。反觀，電動車如同當初智慧型手機問世時，將帶領汽車工業發動轉型革命。

電動車 景氣

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