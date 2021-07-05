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OECD達成共識 全球最低稅負將上路

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

適逢G20國財長會議召開前夕，安侯建業聯合會計師事務所今（5）日指出，包括美國、中國大陸在內，OECD的130個國家，已於7月1日達成協議，以公平稅收分配、最低稅負制兩大方針，因應全球經濟與稅務新形態，意味全球反避稅正式邁進白熱化階段。

安侯建業稅務投資部會計師林棠妮表示，根據包容性框架協議，未來適用課稅方針一，也就是利潤重新分配法的對象，是年營收超過200億歐元，且利潤率超過10%的大型跨國集團，雖然從營收門檻來看，目前台商受直接影響的家數沒那麼多，但OECD未來還可能下修營收門檻至100億歐元，納入更多台商企業。

林棠妮表示，協議明訂以稅前淨利率超過10%的部分，被認定為剩餘利潤，並就其超過的剩餘利潤部分的20%至30%，將依據收入比例，重新分配至有課稅連結之市場區域的租稅管轄地進行課稅。

而方針二則是萬眾矚目的「全球最低稅負」（Global Minimum Taxation, GMT），OECD已定調全球最低稅率為15%，安侯建業稅務投資部協理任之恒指出，其適用門檻與國別報告適用門檻一樣，是集團合併營收達7.5億歐元（新台幣270億元）的跨國企業。

任之恒表示，如果企業在全球納稅未達標準，協議明訂，各國可以課徵更高扣繳稅，或是否准部分費用等方式處理，譬如台商若在低稅率地區設有子公司，在跨國交易時，可能因最低稅負制，在集團落腳的其他國家，產生額外的稅負成本。

值得留意的是，最低稅負的適用有「但書」，任之恒表示，企業若有建置經濟實質，設有實體資產及投入人員薪資達一定標準，有機會排除適用最低稅負制。

任之恒表示，這項但書的設立，可能與大陸日前的反彈有關，舉例而言，假設台商的大陸子公司，在當地發展高新科技，首先可適用優惠稅率15%，接著又有研發費用扣除，便可能讓實際稅負低於15%，若無但書設計，將可能受最低稅負懲罰。

營收 台商

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