為推進台灣風力發電供應鏈國產化政策目標並加強未來離岸風電產品競爭優勢，台灣鑄造產業中的大廠永冠（1589）能源科技集團今天宣佈，與上緯新能源、雲豹能源、天力離岸風電等本土領先風電業者共同投資「Formosa 4」、「Formosa 5」大型風場開發計畫。

永冠能源為世界級大型鑄件製造商，為風力發電產業提供優質鑄件有十幾年豐富經驗，更在2020年度出貨超過11.6 萬噸風電鑄件至全球各大風機系統龍頭，包括丹麥維斯塔斯，德國西門子歌美颯。

全球ESG 投資趨勢，各大經濟體宣佈碳中和目標，以及RE 100 組織公司群逐漸壯大，並要求其供應鏈追隨碳中和趨勢的諸多動力下，永冠在2020 年動土建設台中港生產基地，幫客戶解決大型離岸風電鑄件部件的鑄造，加工以及功能性塗裝 產能不足，運輸成本過高等問題，並有望幫美國客戶節約關稅進而進㇐步擴大永冠在美洲的市佔。

隨著台灣第三階段區塊開發選商規劃草案出爐，2022 年中的選商作業成了離岸風電業者全力衝刺的新目標。離岸風電台灣隊計畫在苗栗外海打造全新的大型風場開發計畫Formosa 4，「Formosa 5」潛在總裝置容量高達4.4GW（百萬瓩），可滿足約450 萬家戶的用電需求，規模將是海能風場的十倍大。永冠能源加入離岸風場開發商團隊，可望首次從開發商的角度進㇐步瞭解市場對供應鏈的要求, 以便對未來規劃如 先進技術研發，產能佈局等等，提升公司總體的競爭優勢。

永冠集團策略⾧李奕蒼表示，永冠集團自2005 年開始研發風力發電機專用鑄件至今，從參與生產單㇐發電量750 千瓦的風機，到目前為客戶開發成功的14 兆瓦機型，這㇐路見證了風力發電產業的進程，並獲得與國際大廠成為戰略合作夥伴的機會，從而累計寶貴的經驗。

看好未來全球高速發展的離岸風電市場，並響應政府扶持再生能源的政策及決心，永冠除了在台灣建立集團內最先進製程的工廠，用以提供高品質產品滿足國際大廠在世界各地的需求，有幸受邀成為風場開發團隊的㇐員，期待能跟大家㇐起攜手不只挑戰台灣及亞洲市場，更期許能夠邁向全球市場。