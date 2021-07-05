三級警戒餐飲業營收大縮水 外送、宅配成一線生機

三級警戒目前預計實施到7月12日，後續是否可能延長還要看新冠疫情。但禁止內用近2個月下來，餐飲業早已苦不堪言，經濟部統計處表示，5月份營收降為502億元，年減19.1%。但由營收表現觀察，有提供外送或宅配服務的業者營收減幅明顯低於無提供服務業者。

統計處表示，占餐飲業大宗的餐館業，今年5月下半月因全面禁止內用，雖有上半月母親節檔期挹注，但餐館業營收425億元，年減18.6%。其中，日常聚餐型餐館受創程度最深，年減30.8%；宴會型餐館因上半月母親節聚餐及婚宴等挹注，抵銷部分減幅。

另外，飲料店業因外出人潮變少，加上全面禁止內用，對咖啡店、冰果店等造成衝擊，年減21.4%。外燴及團膳承包業則受到邊境管制影響空廚營收，以及學校停課衝擊營養午餐等雙重打擊，年減24.1%。

但幾家歡樂幾家愁，速食型餐館因客群多偏向外帶，加上推出外帶優惠，逆勢成長5.4%。

統計處發現，餐飲業者自去年疫情爆發以來，即陸續開啟外帶餐盒、冷凍餐食宅配或與外送平台合作等服務，餐飲業者提供外送或宅配服務家數占比由去年4月57%提高至今年5月64.8%；餐館業由65%提高至68.5%；飲料店業由57.5%提高至69.2%；外燴及團膳承包業由20.4%提高至37.3%。

今年5月中旬本土疫情爆發，實施無薪假企業家數與人數不斷增加，截至6月底止，住宿及餐飲業實施無薪假家數計有267家，無薪假人數為4,174人，占無薪假總人數30.63%，居各業之冠。