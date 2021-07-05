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在家工作趨勢 出勤時間管理數位化考驗企業應變力

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

三級警戒持續近兩個月，為了減少人際接觸，上班族以家為辦公室，已經成為趨勢。根據1111人力銀行的調查發現，目前有四成上班族任職的企業因為防疫，啟動在家工作的措施。但，根據勞動基準法規定，雇主應完整紀錄勞工出勤時間計至分鐘為止，違者最高處45萬元，而這也使得「出勤時間」的管理，讓一定要進公司，才能完成打卡的人資管理者傷透腦筋，此外，還有平時上班會使用到的「打卡、請假、簽核」差勤作業，都考驗企業因應遠端辦公的應變能力。

根據1111人力銀行的調查發現，目前有四成上班族任職的企業因為防疫，啟動在家工作的措施，其中包括10.5%企業超前部署，去年疫情在全球蔓延時已經實施過相關機制，另外有11.9%是在今年本土疫情爆發後啟動全面在家工作，另外還有17.1%的企業是採取分流的方式，減少同仁的人際接觸，同時確保企業內部有足夠的人力維持運作，除此之外還有企業依賴異地辦公的方式，讓員工在健康安全的狀況下維持企業運作。

疫情使得遠端工作的成為常態，企業也面臨加速數位轉型的挑戰，首當其衝的就是「出勤時間」的管理。對此，1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於這一波的本土疫情急速升溫，不少企業措手不及，對於在家工作的同仁，無法快速掌握工作的時間與進度，為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的工作時程，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，讓在家工作的同仁，透過雲端就能輕鬆完成打卡，系統還提供「請假、簽核、體溫回報、工作報表上傳、薪資計算」功能，同時還可以快速新增防疫照顧假等特殊假別，並支援彈性快速排班，滿足不同產業的排班需求，讓人資輕鬆完成各項人資行政作業。

進一步觀察疫情爆發前後，企業對遠端人資管理系統的需求，在一個月內出現大幅的成長，詢問度暴增五倍，為協助中小企業數位轉型，在防疫期間低成本導入人資系統，1111人力銀行推出的「1HR人資管理系統」除了提供免費試用二個月外，疫情期間更推出企業專屬優惠方案，企業可享最低六折的優惠，攜手協助中小企業數位轉型撐過疫情，大幅降低人資作業時間，輕鬆解決人事管理問題。

疫情 人力銀行

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