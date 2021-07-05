離岸風電台灣隊成軍 搶攻亞洲風電市場

為進一步落實離岸風力發電之自主開發、以及供應鏈國產化的目標，國內開發商上緯新能源（SRE）今天宣布將與天力離岸風電、永冠能源、雲豹能源攜手，組成第一個由本地菁英開發商與供應鏈合資的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，共同投入規劃中、位於苗栗外海之大型案場開發計畫，希望藉此充分集結在地開發、供應鏈、技術、建置、運維的能量，企圖為台灣離岸風電市場的下一階段發展、乃至國家能源轉型工程，擘劃出嶄新的局面。

此外，考量到即將公布的第三階段區塊開發辦法中之競標機制，「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」亦針對未來三年之選商作業，重新調整開發策略，將原規畫為固定式基樁的「Formosa 4-3風場（海盛）」更名為「Formosa 4」、原規畫為浮動式平台的「Formosa 4-2風場（海碩）」更名為「Formosa 5」，同時賦予各案場全新且獨立的識別體系，希望既能建立系列風場的品牌概念，又能凸顯與強調個別風場之特性，讓彼此的功能與定位，得以更加明確與精準。

繼參與開發和建置國內第一座離岸風場「海洋風場（Formosa 1）」、以及「海能風場（Formosa 2）」之後，上緯新能源（SRE）於2020年九月宣布位於苗栗外海之大型系列風場開發計畫。由於該計畫潛在裝置容量達4.4GW，可滿足約450萬家戶用電需求，加上納入具前瞻性的浮動式設計、積極推動技術落地深耕以扶持在地供應鏈的訴求，既適切呼應了政府國產化的期待，更是台灣貼近學習國際離岸風電在開發、商務、製造與安裝標準與規範的絕佳機會， 因而吸引了本土供應鏈廠商挹注資源至「Formosa 4」、「Formosa 5」之強烈意願，並催生了此次「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」。

基於這是國內首度出現由本地企業結盟的離岸風電開發團隊，在上午的簽約儀式上，包括上緯新能源（SRE）股份有限公司執行長林雍堯、天力離岸風電科技股份有限公司董事長吳坤達、永冠能源科技集團策略長李奕蒼、雲豹能源科技股份有限公司執行長譚宇軒等成員皆全程參與，宣示將藉此平台積極練兵、與國際離岸風電市場的發展與時俱進，進而推動產業鏈完整佈局的決心，於日後一同搶進商機龐大的亞洲離岸風電市場。