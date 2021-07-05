微解封呼聲高 經濟部分析餐飲業止跌回升時間點

7月12日「微解封」呼聲高，能否解救在此波本土疫情身處海嘯第一排的餐飲業？經濟部統計處今（5）日指出，今年5月下半月因本土疫情升溫，管制措施全面升級，我國正經歷著國外去年的疫情場景，但國內餐飲業迅速導入外帶及外送服務減緩衝擊，加以政府加速擴大疫苗接種，預期在疫情有效控制並逐步降低管制措施下，餐飲業營業額可望止跌回升。

不過，像是麥當勞、肯德基、必勝客、漢堡王等西式速食型餐館則因客群多偏向外帶，加上推出外帶優惠，今年5月即使受到疫情衝擊，反倒逆勢成長5.4%。

經濟部統計處指出，雙北地區自5月15日率先進入三級防疫警戒，全國於5月19日起升至第三級，餐飲業因禁止內用措施，嚴重衝擊業者營運，使得5月份營業額降為502億元，月減23.7%，年減19.1%，相較於2020年3月19日啟動邊境管制措施下的3月營業額521億元，表現更顯疲弱，可見此次管制措施對餐飲業的影響更加劇烈。

經濟部統計處進一步分析，餐飲業又因不同營業型態受影響的幅度亦不相同，其中以日常聚餐型餐館年減30.8%（例如：王品（2727）、鼎泰豐、瓦城（2729）、鬍鬚張），受創程度最深；宴會型餐館（新天地、晶宴、彭園）因上半月母親節聚餐及婚宴等挹注，抵銷部分減幅，年減14.8%居次；西式速食型餐館則因客群多偏向外帶，加上推出外帶優惠，逆勢成長5.4%。

飲料店業亦因外出人潮變少，加上全面禁止內用，對咖啡店、冰果店等造成衝擊，且部分店面又因確診者足跡，須停業消毒，致營業額降為58億元，年減21.4%，低於去年3月的75億元。外燴及團膳承包業除延續去年邊境管制措施影響空廚營收外，今年再加上學校停課衝擊團膳營收，致營業額驟降為19億元，年減24.1%，亦低於去年3月的24億元。

所幸餐飲業者自2020年疫情爆發以來，即陸續開啟外帶餐盒、冷凍餐食宅配或與外送平台合作等服務，有助減緩疫情衝擊。根據經濟部統計處的最新調查資料顯示，今年隨著疫期升溫、順應防疫居家的消費需求，餐飲業者提供外送或宅配服務的家數占比由2020年4月的57%提高至2021年5月的64.8%。

其中，餐館業由65%提高至68.5%，飲料店業由57.5%提高至69.2%，外燴及團膳承包業由20.4%提高至37.3%。就營業額表現觀察，有提供外送或宅配服務的業者，營業額減幅明顯低於無外送或宅配服務者，顯示透過外送或宅配服務，有助於減緩衝擊。

經濟部統計處分析指出，去年各主要國家餐飲業因防疫管制而營收重挫，但今年以來，隨各國陸續大規模接種疫苗，在有效管控疫情下，消費動能漸次回升，美國4月營業額已回到2019年疫情前水準，較去年同月驟升1.2倍，南韓和新加坡雖尚未回到疫情前水準，但已逐步擺脫去年疫情的低點，增幅回到正成長。

經濟部統計處表示，觀察各國復甦的情形，顯見只要疫情能有效控制，且大規模接種疫苗，餐飲業的營業額便可望止跌回升。