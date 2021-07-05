逸達生技新冠肺炎新藥 二／三期臨床試驗傳佳音

逸達生物科技（6576）發布重訊表示，新成分新藥於美國進行新冠肺炎重症患者急性呼吸窘迫症候群（ARDS）二/三期臨床試驗首批試驗者數據經獨立資料監視委員會（IDMC）審查通過。

逸達生技表示，新成分新藥MMP-12抑制劑FP-025用於治療COVID-19重症患者急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）的二/三期臨床試驗，首批受試患者試驗安全性數據經獨立資料監視委員會（Independent Data Monitoring Committee, IDMC）審查通過，取得正面建議(positive recommendation)，將依照實驗計畫持續收案。

逸達生技說，這項臨床試驗設計採調整性試驗設計（adaptive design），為隨機、雙盲、安慰劑對照的多中心二/三期臨床試驗，預定在二期臨床試驗完成後，根據試驗數據進行可能的試驗設計調整，即可進入三期臨床試驗。

逸達生技表示，二期臨床預計招募約99位受試者，並於二期臨床試驗結束後進行實驗分析，規劃於2021年第4季取得二期臨床試驗期中分析數據，實際執行時間依據收案狀況而定。

急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS）為COVID-19病人主要死亡原因之一。根據美國疾病管制預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）資料，COVID-19病人當中3%–17% 被診斷有ARDS，此比例在住院病人中為20%–42%、在加護病房病人中更達67%–85%。

在COVID-19 爆發前，進入加護病房的病人中有10%（相當於全球每年300萬人）是因為ARDS。在美國，ARDS每年影響近20萬病人，7萬5千人因ARDS死亡。

目前ARDS的主要療法是透過呼吸器協助病患得到足夠氧氣；類固醇也用於緩解ARDS 病人症狀，但目前尚無大型實驗證實高劑量類固醇在治療及預防ARDS上有療效。目前尚無針對COVID-19引起的ARDS和肺纖維化治療的藥物，研發中藥物亦無MMP-12抑制劑，FP-025若能獲NDA核准將是ARDS用藥中的此類型藥物的第一個（first-in-class）新藥。

逸達生技說，新藥開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。