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歐洲傳查運價？業界嘆高運價來自市場需求太急、量太大

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

歐洲運價連13漲，漲幅及運價都是創新天價。再加上近期為了加速船舶周轉，有些船公司停靠歐洲的港口次數減少，今天市場傳出歐盟委員會已經與船公司見面，討論當前的海運市場情況，正在密切關察局勢。業界也感嘆，高運價來自市場需求，非任何船公司可控制。

去年運價高漲，已經出現過，大陸交通部水運局及美國聯邦海事委員會（FMC）約談貨櫃船業者，今年也傳出韓國關注高運價，需求強勁運價還是一路衝。今天傳出歐盟委員會已經與船公司見面，認為船公司製定不合理的載運條件等，正密切關察後續變化。國內的貨攬業也分析，全球海運業者非常多，自由市場、自由競爭，運價高漲來自於市場需求太急、量太大。

歐盟地區傳出開始關切運價變化，主要有兩大原因，首先，歐洲線在「長賜輪」擱淺事件後，掀起漲價的蝴蝶效應，歐洲線自4月第2周開始連續13周上漲，漲幅達71%，這樣短期間的上漲，許多沒有簽定長約的業者會吃不消。

國內的貨攬業者也指出，這波海運運價漲勢驚人，有許多錯估運價走勢的業者，認為運價會開始走跌，沒有簽訂較價值的長期合約，用現在的現貨市場運價來裝運，價格當然非常貴，出現到處去抗議、陳情是很正常情況。

之前美國及中國在了解海運市場高運價變化時，海運業者也完整表達市場概況，證明能開出的加班船已全部開出，運價飆漲主因來自市場需求量大；像北美線，連原本以區域航線為主的業者都紛紛加入，國內的萬海（2615）今年開始大量投入遠東-北美市場外，美國也有一家Matson船公司也再度投入遠東-北美布局。

第二個因素，全球各大港口的擁擠的情況還是很嚴重，船公司經過一年來的經驗，船舶調度的時間變得非常緊迫，因應港口變化的各種速度加快，被迫優先考慮並找到其他解決方案，一定要讓船舶趕回亞洲載貨，被迫開始調整船舶停靠港口，以減少等待時間；也因為船舶停港的次數等變化，造成急單要加上各種附加費用，隨著各種附加費用開徵，也引起歐盟官方的注意。

歐盟

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