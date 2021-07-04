油價連八漲百姓生活更苦 林宜瑾呼籲凍漲
中油公司宣布下周油價將上漲，將是連八漲，衝擊民生負擔，立委林宜瑾呼籲，政府應該要體恤當前國人受疫情重創影響生計，應該要苦民所苦，全面凍漲。
「希望政府比照日前夏日電價暫緩，降低百姓負擔。」林宜瑾說，油跟電對老百姓生活相當重要，配合政府「紓困4.0精進方案」，台電日前宣布，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，讓許多民眾相當有感，台灣中油公司實在不該再跟人民斤斤計較。
她指出，疫情持續肆虐，台灣三級警戒狀態何時能夠解除仍是未知數，民眾生計大受打擊。不過縱使生活困難、生意艱辛，各行各業仍舊團結防疫、在疫情夾縫中求生存。然而面對國際油價上漲，我國汽油價格也已「連八漲」，當全民努力要在疫情中穩住生活、荷包緊縮的此刻，希望經濟部、台灣中油也能夠「為全民加油」，苦民所苦、凍漲油價。
林宜瑾說，台灣中油公司日前已宣告天然氣價格凍漲，液化石油氣價格也因應疫情而不調漲，先由台灣中油暫行吸收成本，於日後國際價格跌價時再行回補。她認為，這些都是相當體貼民眾的作為，汽油價格也應請相關單位立即研議凍漲方案。
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