快訊

沒在怕！日月潭水位回升「毀滅級殺手」魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

批柯文哲不疫調不匡列致疫情延燒 名醫施景中道歉：望市長秉持承諾

油價連八漲百姓生活更苦 林宜瑾呼籲凍漲

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
油價連八漲衝擊民生，立委林宜瑾呼籲政府要凍漲。圖／取自林宜瑾臉書
油價連八漲衝擊民生，立委林宜瑾呼籲政府要凍漲。圖／取自林宜瑾臉書

中油公司宣布下周油價將上漲，將是連八漲，衝擊民生負擔，立委林宜瑾呼籲，政府應該要體恤當前國人受疫情重創影響生計，應該要苦民所苦，全面凍漲。

「希望政府比照日前夏日電價暫緩，降低百姓負擔。」林宜瑾說，油跟電對老百姓生活相當重要，配合政府「紓困4.0精進方案」，台電日前宣布，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，讓許多民眾相當有感，台灣中油公司實在不該再跟人民斤斤計較。

她指出，疫情持續肆虐，台灣三級警戒狀態何時能夠解除仍是未知數，民眾生計大受打擊。不過縱使生活困難、生意艱辛，各行各業仍舊團結防疫、在疫情夾縫中求生存。然而面對國際油價上漲，我國汽油價格也已「連八漲」，當全民努力要在疫情中穩住生活、荷包緊縮的此刻，希望經濟部、台灣中油也能夠「為全民加油」，苦民所苦、凍漲油價。

林宜瑾說，台灣中油公司日前已宣告天然氣價格凍漲，液化石油氣價格也因應疫情而不調漲，先由台灣中油暫行吸收成本，於日後國際價格跌價時再行回補。她認為，這些都是相當體貼民眾的作為，汽油價格也應請相關單位立即研議凍漲方案。

中油公司 國際油價 疫情

延伸閱讀

連8漲！中油：明日起國內汽、柴油價格各調漲0.3元

紓困要緊！綠委林宜瑾提議油價凍漲 比照夏季電價

南科LM區聯外西拉雅、目加溜灣大道凹凸難行 規劃改善

油價連八漲！估下周汽、柴油每公升漲0.3元

相關新聞

中油：明天起汽、柴油調漲0.3元

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95...

調基本工資 月薪、時薪擬脫鉤

本土疫情衝擊打亂了蔡政府調升基本工資的步伐。勞動部規劃今年第3季如期召開基本工資審議委員會，因應疫情衝擊將延到9月舉行，...

上月出口增溫 估連12紅

財政部7日將發布6月出口統計，由於去年同月基期較低，加上國際景氣持續復甦，財政部認為6月出口可望連12紅，年增率達27%...

油價連八漲百姓生活更苦 林宜瑾呼籲凍漲

中油公司宣布下周油價將上漲，將是連八漲，衝擊民生負擔，立委林宜瑾呼籲，政府應該要體恤當前國人受疫情重創影響生計，應該要苦...

油價連8漲 綠委：苦民所苦凍漲油價

台灣中油今天宣布，汽、柴油價格各調漲0.3元，95無鉛汽油調整後每公升為29.7元，汽油油價已連續8周上漲。民進黨立委林...

【白話財經】現金不再為王…數位台幣若發行 將改變你我日常

數位化發展正深入到社會的各個層面，數位貨幣也成為國際間研究的焦點，包括數位美元與數位歐元等「央行數位貨幣」（central bank digital currency，CBDC）正從理論性研究走向技術實驗，我國數位新台幣已進入內部技術實驗階段，數位人民幣則已展開試點，加勒比海的島國巴哈馬於去年已率先推出CBDC。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。