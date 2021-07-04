快訊

「烟花」颱風最快明生成 這兩天最接近台灣恐發布海警

中油：明天起汽、柴油調漲0.3元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，本週受北半球夏季用油需求強勁復甦及美國商用原油庫存續降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶74.36美元，較前週73.70美元上漲0.66美元，新臺幣兌美元匯率升值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為0.57%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.0元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.7元及1.6元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

延伸閱讀

中鋼中油成供電大軍 台電需量反應產業戶破2千

紓困要緊！綠委林宜瑾提議油價凍漲 比照夏季電價

油價連八漲！估下周汽、柴油每公升漲0.3元

海保署下通牒 限令中油7月4日前清完海域油汙

相關新聞

調基本工資 月薪、時薪擬脫鉤

本土疫情衝擊打亂了蔡政府調升基本工資的步伐。勞動部規劃今年第3季如期召開基本工資審議委員會，因應疫情衝擊將延到9月舉行，...

上月出口增溫 估連12紅

財政部7日將發布6月出口統計，由於去年同月基期較低，加上國際景氣持續復甦，財政部認為6月出口可望連12紅，年增率達27%...

中油：明天起汽、柴油調漲0.3元

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95...

【白話財經】現金不再為王…數位台幣若發行 將改變你我日常

數位化發展正深入到社會的各個層面，數位貨幣也成為國際間研究的焦點，包括數位美元與數位歐元等「央行數位貨幣」（central bank digital currency，CBDC）正從理論性研究走向技術實驗，我國數位新台幣已進入內部技術實驗階段，數位人民幣則已展開試點，加勒比海的島國巴哈馬於去年已率先推出CBDC。

基本工資／工商界籲 維持現在水準

今年國內爆發嚴重本土疫情，內需型產業受創甚深。商總主席賴正鎰昨（3）日說，很多住宿餐飲、小商家快活不下去，呼籲政府基本工...

基本工資／產業工會發聲 一定要調

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，今年經濟成長率超過5%，經濟成長果實要與勞工分享，基本工資一定要調升；至於調多調少，可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。