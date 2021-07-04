中油：明天起汽、柴油調漲0.3元

台灣中油公司宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.4元。

中油表示，本週受北半球夏季用油需求強勁復甦及美國商用原油庫存續降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶74.36美元，較前週73.70美元上漲0.66美元，新臺幣兌美元匯率升值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為0.57%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.0元及1.9元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.7元及1.6元皆由台灣中油吸收。