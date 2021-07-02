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國鼎新藥獲緊急核准 於台大醫恩慈療法治療確診者

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

國鼎生技（4132）於昨（1）日接獲通知，台大醫學院附設醫院專案申請以恩慈療法使用國鼎生技臨床新藥Antroquinonol （Hocena）治療新冠肺炎確診患者，經衛福部食藥署核准，台大醫院隨即可使用國鼎生技無償提供的100人份Antroquinonol（Hocena） 療程用藥，為確診之輕症及中症患者進行治療。

國鼎生技董事長劉勝勇表示，目前新冠肺炎之多國多中心二期臨床已完成第一及第二階段的DMC解盲並經審查通過，正全面進行最後階段之收案。由於台灣疫情嚴峻，特別提供國鼎臨床新藥用於恩慈療法，期望有助於目前無有效治療藥物時，可減輕確診症狀，不致轉變為重症。

後續將會配合台大醫院的醫療所需，持續供應Antroquinonol（Hocena），希望能滿足台灣的藥物不足現況。

國鼎生技總經理蘇經天表示，第二階段累計收治之80位病患的臨床數據於6月2日再次獲DMC 審查通過，無需修改並繼續收治新冠肺炎輕症及中症住院病患，且美國數據監查委員會（DMC）建議，可增加收治需要氧氣支持 （Non-invasive ventilation or high-flow oxygen） 的重症住院病患，如此將完整涵蓋從輕度中度至至重度的病患，而且國鼎生技新藥的作用原理，並非與新冠病毒產生變異的區域有關。若相關臨床結果顯著，將有助於向美國FDA申請緊急使用授權（EUA）。

國鼎生技臨床新藥Antroquinonol（Hocena） 經美國FDA核准於美國、祕魯及阿根廷所進行之多國多中心進行人體二期臨床試驗中，為針對輕度至中度新冠肺炎住院患者之安全性及功效性評估的臨床試驗，總收案人數為174人。

生技 台大醫院

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