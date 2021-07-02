快修吧！市調：95%民眾期待公設比20%~30%

現行新大樓建案的「公設比」約30%-37%左右，永慶房屋近日對此進行調查，83%消費者認為現行新大樓建案公設比太高了，其中有95%消費者認為新大樓建案「公設比」在20%~30%才合理。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，進一步觀察，有7成消費者期待公設比在20%-25%之間，不過，以目前新大樓建案實際的公設比要調降這麼多並不容易，可行性低，若想要買20%-25%低公設的消費者，或許可以考慮購買中古屋。

由於新建案公設比過高，市場上也出現檢討聲音，近期內政部也著手研擬修正建築技術規則，來減少新建案不合理及不必要的公設，對此，根據調查，94%消費者支持內政部修正建築技術規則以減少不合理及不必要的公設，顯示消費者對於調降公設比有高度期待。

陳賜傑表示，不少大型建案設計琳瑯滿目的公設，調查結果發現，46%消費者認為韻律教室、健身房相當實用，其次則是球類運動空間，占比36%。

陳賜傑補充，近年來國人運動風氣盛行，但在疫情的影響下無法去健身房運動，因此偏好住宅社區內就有韻律教室、健身房或是可以打球的運動空間，最為實用。