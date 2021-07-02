6月製造業PMI連二跌 廠商看未來「光明中夾雜著灰暗」

中經院今（2）日發布6月採購經理人指數（PMI），指數較上月回跌2.0至64.0，連續八個月維持在60%以上擴張速度，惟指數4月攀升至創編以來最高點68.7後，擴張速度已連續二個月趨緩，同時，製造業未來六個月展望指數續跌 2.7點至64.3，創去年 12 月以來低點。

中經院院長張傳章指出，日前電訪廠商回應，關於製造業的未來六個月展望，六大產業中僅電子暨光學產業未呈現擴張速度趨緩，但廠商仍極度關心漲價、缺貨、運期拉長、塞港等問題，對未來的看法是「光明中夾雜著灰暗」。

張傳章指出，五項PMI組成指標中，新增訂單與生產指數擴張速度趨緩現象相對明顯，同步由4月70.0以上的擴張速度，連續二個月累積各回跌6.9與7.1至64.7與63.8。廠商反映供應鏈風險可控難度大，持續拉高安全庫存以因應。

此外，5月底中國廣東疫情爆發使深圳鹽田港塞港，歐美復工後塞港頻傳，以及國內半導體供應鏈之產線端人員確診，都加劇航班交期之不確定性以及長短料情況。

此外，由於5月中臺台灣升級三級疫情警戒，未季調的灣非製造業NMI指數5月驟跌10.9點轉為緊縮後，6月再續跌3.2點至46.0，是2020年6月以來最快緊縮速度。

張傳章指出，值得注意的是，NMI組成指標中相對領先反應的商業活動與新增訂單指數在5月大跌約20.0點後，6月亦分別續跌4.1與6.5點至38.7與38.5。非製造業之人力僱用與存貨指數分別中斷連續三與二個月的擴張轉為緊縮，指數各為48.7與48.0。新增訂單與商業活動持續緊縮的同時，5月大跌並轉為緊縮的未完成訂單指數，6月再下跌7.3點至36.1，為2020年5月以來最快緊縮速度。

張傳章表示，在總指標多呈現緊縮速度加快的同時，非製造業未來六個月展望指數5月由創編以來最高點67.8重跌30.1點轉為緊縮後，6月指數反而回升4.1點至41.8。但從產業別來看，各產業榮枯不同，部分產業仍面臨現金流斷鏈風險。