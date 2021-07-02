泰豐處分中壢廠 過半股東狀告董事長背信

泰豐輪胎公司（2102）董事會決議委託估值較低的世邦魏理仕處分中壢廠，南港輪胎公司（2101）副董事長趙國帥今（2）日代表超過半數的泰豐股東，向台北地檢署按鈴控告董事長馬述健涉嫌背信，強調兩大訴求：一、呼籲泰豐其他董事切勿再為馬述健背書，免涉刑責；二、正告任何買家不要把官司買回家，面臨一連串訴訟！

泰豐過半股東聯名控告董事長，創下國內司法史首例。趙國帥表示，過半股東將在10月中旬召開股東臨時會全面改選董事，馬述健很可能交出經營權，他突然在疫情嚴峻、房地產急凍的不恰當時機，於董事會決議處分重大資產，程序有違法之虞，檢調應查明是否涉及利益輸送？股東代表林朝鑫也特別提醒泰豐公司3位獨董，在遴選招標公司有無犯意之聯絡，應心知肚明，千萬不要一再誤觸法網，否則必遭民刑事追究。

告訴狀指出，馬述健於6月15日召開泰豐董事會，委託世邦魏理仕和仲量聯行估值子公司泰誠和泰鑫持有的中壢廠土地，竟不提供相同且完整的資料；世邦魏理仕估值合計62億元，仲量聯行估值合計121億元，6席董事竟選擇世邦魏理仕，造成泰豐可能損失達60億元以上。

據調查，泰豐的子公司泰鑫建設及泰誠開發共同持有泰豐中壢廠及周邊土地，經桃園市政府劃定為都市計畫重整區域。泰鑫土地重整完畢，為工商綜合區，商業利益龐大；泰誠的土地為住宅區，尚未重劃完畢。

108年11月13日，泰豐董事會決議處分泰鑫股權，授權董事長洽詢買方。但是依仲量聯行估值，泰鑫土地價值為泰豐公司資本額1.2倍，應為泰豐的主要資產，處分泰鑫股權卻自始至終未提報股東會通過，依公司法相關法令，泰豐董事會處分泰鑫股權的相關決議都屬違法無效。

趙國帥在今年3月26日泰豐董事會就曾主張，處分中壢廠及周邊土地應採公開招標才能為公司帶來更多利益；但馬述健當時未詢問董事是否附議，也未付予表決，6月中旬還逕自宣布將於9月底完成交易。馬述健對處分中壢廠是否採取公開招標的說法前後矛盾，顯見能不能賣、要不要賣都是馬述健一人決定，違反公司治理，無視股東權益。

股東認為，馬述健擅將公司重要廠房停止營運，變賣重要資產，此等伎倆與「大同之亂」如出一轍，以出售資產做為抵抗經營權之爭的手段，為個人利益一再損害全體股東權益，請檢察官速偵速結，從嚴究辦。