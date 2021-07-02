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高溫＋焚風 估今日最高用電量上衝3,720萬瓩

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
晴朗高溫炎熱的典型夏季氣候正式來臨，預估用電量也將明顯攀升。圖／聯合報系資料照片
晴朗高溫炎熱的典型夏季氣候正式來臨，預估用電量也將明顯攀升。圖／聯合報系資料照片

天氣好熱！台電預估，今（2）日最高用電量3,720萬瓩，最大供電能力4160.4萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。至於尖峰備轉容量率預估今是來到11.84%，而預估尖峰備轉容量440.4萬瓩。

晴朗高溫炎熱的典型夏季氣候正式來臨，預估用電量也將明顯攀升，再加上核二廠1號機已正式執行解聯停機作業，讓人憂心限電危機再起。針對外界關切的電力調度，台電表示，已經做好供電規畫，7、8月供電沒有問題，預估未來兩個月供電燈號都是供電穩定的「綠燈」。

根據中央氣象局今日發布的高溫資訊顯示，由於西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市地區為黃色燈號。

供電 高溫

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