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石化產業力拚減碳 勤業眾信：四因素推動轉型

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所今（1）發布《2030減碳展望－石油、燃氣與化學產業》報告，內容指出，共有四大因素正在促使相關產業轉型，包括客戶、員工及社群的要求，以及來自投資人的壓力，各國政府政策的目標，以及相關科技與營運成本降低。

勤業眾信能源、資源及工業產業負責人溫紹群表示，隨著全球減碳行動，各國相關產業巨頭正面臨極大的挑戰，今年荷蘭皇家殼牌公司（Shell）遭海牙地方法院判決敗訴，必須進一步降低集團總體碳排放量；美國埃克森美孚（Exxon Mobil）於董事會改選中，史無前例的由支持減碳行動的改革派投資人取得兩席董事，再再顯示產業邁向淨零碳、永續經營，已是全球大勢所趨。

勤業眾信資深會計師莊碧玉表示，隨著歐盟宣布將於2023年針對包含石化產品在內的高耗能產品課徵碳關稅，我國業者也注意到低碳排商品與服務，將是未來在國際市場競爭中勝出的關鍵，減碳是值得進行的投資。

綜上所述，勤業眾信報告指出，石化產業低碳轉型有許多推手，包括客戶、員工及社群的要求，以及來自投資人的壓力，各國政府政策的目標，以及相關科技與營運成本降低，都是推動石油、燃氣與化學產業減碳轉型的主要因素。

勤業眾信表示，尤其在投資人方面，氣候行動100+（Climate Action 100+）代表了數十兆美元的資產，與上百位的投資人，已經開始與碳排較高的企業合作，不同於一般優先考量短期財務報酬的投資人，此類投資人針對永續議題所採取的行動，對於全球商業及金融具有深遠的意涵。

勤業眾信分析，全球石油和天然氣市場已經被顛覆，新冠疫情大流行造成的全球需求萎縮，石油價格戰造成的供給過剩，對該產業的上下游經營造成沉重打擊。

化學產業方面，報告指出，該產業正承受內、外部的變革壓力，甚至包括監管機構在內，將對其股東價值造成影響，化學產業需要透過提高資源和能源效率、使用永續廢棄物、避免生產原始材料等策略，以實現減碳目標。

減碳 石油

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