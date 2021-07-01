核二1號機燃料池滿提前停機 台電三招確保穩定供電

台電今（1）日宣布核二1號機燃料池滿提前停機，原歲修、大修機組已陸續歸隊，民營嘉惠電廠2號機順利運轉並配合調度、再生能源持續併網，以及持續推動需量反應等輔助服務，台電將持續確保國人供電無虞。

台電指出，台電核二廠1號機原應運轉至今年底12月27日如期屆齡除役，但因為用過燃料池空間不足，且新北市政府未同意乾貯設施動工，因此用過核燃料無法退出抽換，因此於今日提前停機。

針對社會關切裝置容量達98.5萬瓩的核二1號機於今日停機後的供電情況，台電強調，面對今夏供電可能繼續創高峰，台電由三個方向全力以赴，確保供電穩定。

首先，歲修的大型機組已陸續歸隊。近期大修機組包括協和電廠4號機、林口電廠3號機、興達電廠燃氣2號機等重要機組陸續回歸供電團隊，7月上旬仍會有大林電廠6號機、大潭電廠6號機等機組加入供電。

其次，則是有新電源持續加入。台電指出，民營的嘉惠電廠50萬瓩新機組現已發電、接受調度。而包括太陽光電、離岸風電等再生能源也持續建置併網，例如台糖七股的181MW光電已於昨天全部併網，台電的離岸一期風場也希望於7月中下旬併聯發電。

同時，台電也將搭配相關輔助服務持續精進。包括可以「削峰填谷」的需量反應，與民間合作的汽電共生，以及持續長期耕耘的儲能設施，台電都會持續投入資源，與民間合作相關的新能源開發。

台電並強調，除了持續維持供電穩定外，核二1號機停機後，相關的安全設備，也將依法規及原能會要求進行維護保養與定期測試，以利年底順利銜接除役工作。