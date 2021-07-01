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台糖種電 每年可供8.3萬戶以上之家庭用電

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
台糖七股光電專區6月30日併網發電，未來每年預計可貢獻3億度綠電。 圖／台糖提供
台糖七股光電專區6月30日併網發電，未來每年預計可貢獻3億度綠電。 圖／台糖提供

台糖公司積極配合政府發展綠色能源，台南市七股區盤點出189公頃的不適耕作土地發展太陽能光電，並於6月30日完成裝置容量181MW（百萬）併聯發電，今年底前會擴充至216MW，屆時每年可貢獻逾3億度電，相當於每年可供應8.3萬戶以上之家庭用電，助供需求日增的台灣電力。

台糖指出，七股光電專區之土地原為地層下陷的鹽分地，以往種蔗收成不佳，改種其他作物，也不適耕作。所以台糖將該地規劃為光電專區，並於2019年完成招標程序，由中興電工執行太陽能光電設置，目前是台糖第一案完成的不適耕作地光電計畫，盼能成為台糖標竿，複製於其他類同的土地。

台糖除感謝各界協助，讓本案場在歷經用地變更、電業籌設及施工許可等多項程序後，順利於6月30日完成併聯發電，容量共計181MW。

另外，尚有35MW容量將於今年底前完成併聯發電，屆時預計每年將可為台灣電網挹注超過3億度電，相當於8.3萬戶以上家庭每年的用電量，是目前台灣最大的地面型太陽能發電廠，且每年約可減少15萬噸二氧化碳排放量，等同於1.5萬公頃的造林效益。

太陽能發電 台糖 光電

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