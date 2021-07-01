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著眼資源循環、低碳轉型 環保署成立專責辦公室

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
環保署成立氣候變遷辦公室，署長張子敬(左)與氣候變遷辦公室主任蔡玲儀合影。環保署提供
環保署成立氣候變遷辦公室，署長張子敬(左)與氣候變遷辦公室主任蔡玲儀合影。環保署提供

環保署今（1）日宣布「資源循環辦公室」與「氣候變遷辦公室」於7月1日正式成立，將從全面盤點政策法規、整合行政資源等，有效推動資源循環與溫室氣體減量措施，要讓未來的台灣以更永續的面貌參與國際，邁向資源全循環、落實淨零轉型。

資源循環辦公室將以「資源循環最大化，廢棄處理最小化」為目標，穩健邁向資源全循環，給未來的台灣一個有效運用資源且減少廢棄物的全循環願景。氣候變遷辦公室則以「全球思考，在地行動」的態度，開啟落實「淨零轉型」，與世界一起減緩氣候變遷問題。

資源循環辦公室以設立「政策規劃」、「產業循環管理」、「有機資源」、「無機資源」及「金屬及化學品資源」等五組工作團隊。

環保署表示，透過此次整合綜理資源循環核心業務，將檢討修正資源循環相關法規、整合經費加速推動、建立物質不斷循環利用的經濟發展模式等，資源循環辦公室未來更將陸續展開管理，包括透過法令強化可再利用資源的管理，且透過財務工具，促進資源循環利用，修法徵收事業廢棄物基金，並新增再利用產品的品質標準、認證制度及掌握其用途及流向等工作。

至於氣候變遷辦公室則希望落實淨零轉型，蔡總統特別在今年4月22日世界地球日宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」；行政院長蘇貞昌更裁示重新評估「溫室氣體減量與管理法減量目標」。

氣候變遷辦公室成立後，首要工作為儘速完成《溫室氣體減量及減量法》修法工作，受關切的徵收碳費制度也將併同修正法案與積極加強與各界溝通；此外，環保署也將展開研議以五年為期（112至116年）的跨部會調適氣候變遷行動方案。

「氣候變遷辦公室」設有「政策規劃」、「排放管理」、「減碳行動」及「氣候變遷調適」等4組，將以修正溫室氣體減量及管理法、研析落實淨零碳排路徑、建構碳定價機制、妥適因應國際邊境調整機制、強化全民低碳及教育工作、發展產業減量及調適揭露制度、整合跨部會調適工作等為重點。

環保署成立資源循環辦公室，署長張子敬(左)與資源循環辦公室主任賴瑩瑩合影。環保署提供
環保署成立資源循環辦公室，署長張子敬(左)與資源循環辦公室主任賴瑩瑩合影。環保署提供

氣候變遷 環保 廢棄物

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