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家庭移工轉換雇主恢復了！勞動部：產業移工得再等等

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

有鑒於移工群聚感染風險未再擴大，中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布，自即日起優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱（含期滿轉換），但接續當天未做PCR最重罰30萬。

至於其他產業移工仍暫緩轉換，勞動部政務次長王安邦表示，未來將視疫情再行檢討。

指揮中心表示，家庭類移工的新雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日安排移工至合格醫療機構檢驗PCR，檢測費用則應由新雇主支付。

倘若接續聘僱移工檢測PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並依勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療，並依確診個案處置及解除隔離治療條件接續處理。倘若接續聘僱移工檢測PCR陰性，新雇主應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄移工出入足跡。

指揮中心提醒，新雇主若未於接續聘僱（含期滿轉換）當日，安排移工檢驗PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。另雇主如果委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介公司未善盡受任事務，違反防疫措施，仲介公司將被依「仲介公司違反就業服務法」規定，處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

移工 新台幣

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