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台股5月大跌 勞動基金進場400億元逢低承接

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，5月受到本土疫情衝擊，台股走弱影響，5月單月賠191.2億元。截至今年5月底，勞動基金整體收益2548.5億元，收益率5.62%。事實上，勞動基金趁5月台股下跌時撥款400億元，進場布局。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，上述400億元是勞退新制、採「絕對報酬型」，撥給5家券商，約在台股跌到1萬5000點時進場，而今台股已有回升。

她表示，目前已決標未撥款尚有120億元，但屬「相對報酬型」，需要更謹慎。

劉麗茹表示，5月全球主要金融市場，就只有台股下跌。MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，5 月份 表現分別為1.56％、1.46％、2.34％、負2.84％、0.94％及 1.61％，累計今年表現分別為10.84％、7.16％、8.29％、15.86％、負2.35％及 12.03％。

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