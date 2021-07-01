台股5月大跌 勞動基金進場400億元逢低承接

國內疫情升溫，不少民間組織表態捐贈疫苗給政府，藝人賈永婕也透過募資購買醫療器材捐贈醫療院所。會計師表示，不論是企業或個人，捐贈現金或實物都能享有節稅優惠，但以賈永婕這種募集善款購買醫材轉贈醫院的做法，在捐贈時千萬不能忽略一個動作，否則這些熱心參與的善心人士不但無法抵稅，還可能會有贈與稅問題。

2021-07-01 12:56