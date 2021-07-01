勞工育嬰留職停薪可10日前申請 雇主不同意恐挨罰

北市勞動局接獲民眾陳情，申請育嬰留職停薪，遭雇主說要三個月前提出，且只能同意請假六個月，讓勞工十分困擾。勞動局長陳信瑜表示依照勞動部修正的《育嬰留職停薪實施辦法》規定，十日前以書面向雇主提出即可，且六個月以下也可申請，若雇主不同意勞工申請留職停薪，恐挨罰2萬至30萬元，並被公布公司名稱與負責人姓名。

陳信瑜指出，原本的《育嬰留職停薪實施辦法》並未規定勞工應在多久前，向公司提出育嬰留職停薪申請，因此大多是依公司的工作規則或相關請假辦法辦理。

陳信瑜說，但如今勞動部已修正《育嬰留職停薪實施辦法》第2條，規定自110年7月1日起，勞工申請育嬰留職停薪，應在「十日前以書面」向雇主提出，提醒雇主若工作規則或請假規定有抵觸，請盡速調整。

另外，陳信瑜還說，只要子女在3歲前，勞工都可申請育嬰留職停薪，留職停薪期間雖以六個月為原則，但若六個月以下的育嬰留職停薪需求，也可申請，但最短必須在30日以上，且有「兩次」的機會。

陳信瑜強調，勞工申請育嬰留職停薪，雇主不可不同意，否則將被罰2萬至30萬元罰鍰，並被公布公司名稱與負責人姓名，不可不慎。