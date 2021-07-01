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政院修正多項法案 軍公教勞齊一鼓勵生養政策

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

為營造友善生養職場環境，行政院院會今（1）日拍板通過多項修法，並已完成發布多項命令，讓今日起上路的多項鼓勵生養政策讓軍公教勞一體適用，包括產檢次數提高至14次，有薪產檢假提高至七天、不孕症補助提高至六次等措施。

行政院今日於院會中拍板修正《公教人員保險法》、《性別工作平等法》、《就業保險法》、《陸海空軍軍官士官任職條例》、《志願士兵服役條例》及《軍人保險條例》等草案，以齊一軍公教勞的育兒政策內容。

行政院長蘇貞昌裁示，先前在母親節前夕的院會中，行政院報告「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策，獲得社會非常大的迴響，尤其年輕夫妻覺得非常溫暖，並且覺得很實際。

蘇揆說，經過這段期間經過密集法制作業，已經完成七項行政命令發布，包括：不孕症補助最高六次、產檢多四次且增加項目（增加至14次）、產檢假多兩天的薪資補助（最多可請七天），以及育嬰留職停薪津貼多20%（提高至80%）等。蘇揆說，從對於國人的助懷孕到養小孩，相關必要支出，政府都全力負擔，上述行政命量相關錯去，從7月1日起實施，軍公教勞一體適用。

蘇揆說，今日提出的法案修正，將產檢假由五天增加為七天，這中間雇主增加給付的產檢假薪資，可以向中央申請補助，也予以法制化；其次，為鼓勵父母共同分擔養育子女責任，政府也鬆綁法規，讓夫妻可同時申請育嬰假及留職停薪津貼。

蘇揆說，此外，為讓有接送照顧小孩需要的父母，能有更大的方便，也放寬30人以下的中小企業，能適用彈性工時的規定，這也是性別平等領域長期期待的事項。

蘇揆強調， 政府投入少子女化的經費，從2016年的150多億元，到今年已經成長達550多億元，明年如果再加上一年近百億元的助生樂養預算，將達到850億元，預期2023年更將逼近千億元。

蘇揆說，政府從政策面、法制面、經費面，全力滿足國人懷孕育兒的各種需求，8月1日起，也要提高育兒津貼及托育補助，要讓更多育兒家庭能感受到政府照顧的美意，願意多生小孩，培養下一代的國力，政府一定給予最大的支持。

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