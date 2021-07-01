防疫警戒衝擊擴大！ 無薪假1.3萬人 1周新增3千多人

防疫三級警戒持續，各行各業衝擊擴大，無薪假人數也隨之不斷攀升。勞動部今天發布最新減班休息(俗稱無薪假)數據，本期實施事業單位有1305家、1萬3626人，一周內新增318家、3397人，其中以住宿餐飲業增加1309人最多。值得注意的是，醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業的無薪假人數也明顯增加。

本期實施無薪假的事業單位共1305家，實施人數1萬3626人，比上期增加增加318家、3397人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

據統計，實施家數最多的是批發零售業321家，其次是住宿餐飲業267家、支援服務業184家；人數部分，以住宿餐飲業4174人居冠，其次為批發零售業2087人、製造業1952人。

其中，醫療保健及社會工作服務業本期實施事業單位117家、955人，較上周增加436人，藝術、娛樂及休閒服務業實施49家、587人，也比上周新增376人，人數明顯增加。

勞動部條平司專委王金蓉表示，本期實施無薪假的皆屬小規模事業單位，與住宿餐飲業、批發零售業產業特性相符，至於包括電子遊樂場、親子館等的藝術娛樂及休閒服務業，以及包括醫美、中醫、復健診所的醫療保健及社會工作服務業，同樣是受國內疫情影響，民眾在這段期間避免前往所致。

此外，近來有不少民眾詢問當初勞資雙方僅先口頭合議放無薪假，未能及時簽定書面協議並通報地方主管機關，若事後才完備書面資料、通報程序，是否影響到申請勞動部安心就業、充電再出發的紓困補助起算日？王金蓉表示，不限以簽定書面協議日起算，可以以口頭約定實施無薪假當天起算。