經貿運作不停頓 李育家：適度開放疫苗給商務人士

談及國內的疫情，全國中小企業總會理事長李育家向政府呼籲，宜適度開放疫苗給商務人士。李育家指出，最近因疫情延燒，引發各界焦慮及恐慌，很多企業在國外有工廠或分公司，沒打疫苗，根本無法出國，很多事用視訊很難解決，他呼籲政府應適度開放疫苗給商務人士，經貿運作才不會停頓。

因新冠肺炎疫情影響，三級警戒持續延長，磐石獎聯誼委員會近日舉行線上總會長交接，海內外磐石獎得主齊聚，空中見證。

李育家在磐石獎聯誼委員會總會長交接典禮上除了做出上述關於接種疫苗的呼籲外，他致詞時也表示，磐石獎目前已選出442家企業，在國內上市櫃的比例超過四成五，是產業界的模範，隱形冠軍。

第13屆新任總會長由振躍精密滑軌董事長陳萬來接任，振躍是全球第一大高階辦公家具滑軌供應商，他將延續磐石獎精神，承領頭羊之姿，協助會友再創事業新局。

國家磐石獎是海內外各產業的卓越企業，長期對台灣及僑居地經貿做出貢獻，經濟部王美花部長、僑委會徐佳青副委員長、中小企業處何晉滄處長，線上表達祝賀。

交接典禮上，王美花除感謝磐石獎對社會安定與經濟繁榮做出的貢獻外，也向企業說明目前經濟部各項紓困措施，包含營業衝擊補貼、夏季電價減收及協助企業導入智慧應用等。針對海外營運受到影響的企業，徐佳青也提出兩大措施，為提高海外信保融資金額及保證成數，同時鼓勵台商自創品牌，參與首屆海外台商精品選拔，以助企業行銷全球。