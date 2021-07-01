無薪假勞工薪資補貼、參訓津貼 今勞動部擴大發給

本土疫情延燒，三級警戒延長，無薪假情勢快速增溫。勞動部今（1）起「安心就業計畫」薪資補貼、「充電再出發計畫」參訓津貼擴大發給，將更有利於無薪假勞工。

勞動部表示，自今（2021）年7月1日起，提高「充電再出發計畫」勞工參訓津貼的補助時數，由目前120小時調高為144小時，勞工每月最高可領取訓練津貼由1萬9,200元提高至2萬3,040元，換言之，只要勞工接受訓練，每月最高可增加2萬3,040元收入，紓緩無薪假期間的生計。

勞動部表示，自今年7月1日起，「安心就業計畫」將補貼額度由原來的薪資差額50%，調整為「三級定額補貼」，依勞工薪資減損程度，每人每月分別補貼3,500元、7,000元或1.1萬元。

官員表示，改成三級定額補貼，除了簡政便民外，其計算方式也對無薪假勞工更有利。原本是以勞工前一年平均投資薪資與無薪假期間薪資差額50%做核發，未來將改成以勞工前6個月平均投資薪資為基礎，這較貼近勞工的實際薪資；而與無薪假期間薪資差額7,000元以下，一律發放3,500元；差額在7,000元至1.4萬元，則一律發給7,000元，差額超過1.4萬元以上，一律發給1.1萬元。

舉例來說，某勞工因疫情影響實際只減薪2,000元，原本獲得薪資補貼僅1,000元，在三級制下一律就可以領3,500元，低薪勞工可以因三級定額補貼而可獲得較多補助。