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衝擊擴大！無薪假續攀升至1305家、13,626人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
無薪假急速升溫。記者胡經周／攝影
無薪假急速升溫。記者胡經周／攝影

全國防疫升級至第三級並且延長至7月12日，持續衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）急速升溫。勞動部今（1）日發布最新統計指出，目前實施無薪假1305家、13,626人，一周之內大增318家，人數增加3,397人；其中以住宿餐飲業暴增逾1,300人為最多。

勞動部指出，本期多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」，主要是因為住宿餐飲、日照及托嬰等部分產業是受三級疫情警戒影響，而被迫停業，因此實施天數較長。

住宿餐飲業是這波無薪假的重災區。勞動部官員表示，防疫禁內用，餐飲業雖轉型外賣力求生存，但營業額仍巨幅滑落，觀光景點住宿餐飲皆受衝擊，連帶伴手禮、商圈、紀念品店、批發零售業跟著受影響。

勞動部統計顯示，目前實施無薪假的住宿餐飲業家數攀升至267家、4,173人，一周之內暴增92家、1,309人。批發零售業目前有321家、2,087人實施無薪假，較上周大增75家、528人。

值得注意的是，醫療保健及社會工作服務業無薪假情勢也急劇增溫，目前實施無薪假急劇攀升117家、955人，較上周增加436人。主因是民眾因為疫情，減少非急迫性的看診，加上日照中心及托嬰中心都是停止服務，因此實施無薪假都是長天期類型。

支援服務業（含旅行社），目前實施無薪假攀升至184家、1,126人，運輸及倉儲業則有1,217人實施無薪假，皆較上周增加。

若觀察各縣市，這期無薪假增加最多是疫情重災區新北市，目前有3,188人實施無薪假，較上周增676人。宜蘭無薪假人數升至1,393人，較上周增加近500人，顯示宜蘭觀光受到雙北疫情嚴峻所拖累。

無薪假

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