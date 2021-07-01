不妙！勞動基金前5月收益倒退嚕 只賺2,548億元

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年5月底，勞動基金整體賺2,548.5億元，收益率5.62%；受到台股走弱影響，5月單月賠191.2億元。

勞動基金運用局表示，5月歐美主要國家疫情趨緩，各行業活動普遍改善，加上美國下年度預算編列較以往提高至超過6兆美元，財政支出成長有助於經濟復 甦，及持續的資金環境寬鬆下，帶動全球主要國家經濟成長邁向復甦，而台股則因疫情蔓延表現相對弱勢。

整體勞動基金截至今年5月底止規模為4兆 8,187億元，其中新制勞退基金規模為2兆8,858 億元，舊制勞退基金規模為9,278億元，勞保基金規模為8,395 億元，就保基金規模為1,406億元，職災保護專款規模為107億元，積欠工資墊償基金規模為143億元。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至5月底，整體勞動基金評價後收益數為2,548.5億元，收益率5.62％。新、舊制勞退基 金、勞工保險基金收益率分別為5.45％、7.06％、5.79％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,389億元，收益數為 223.6 億元，收益率為5.62％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 6.7 億元，收益數為 2,541,777元，收益率為1.49％。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，歐美主要國家已逐步放寬經濟活動限制，加上持續強力 財經政策支持下，有利於全球經濟邁向復甦，然而新興國家疫情發展仍為金融市場之重要變數。