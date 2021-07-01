台微體與美國知名國際藥廠 簽訂產品商業化合約

致力於供應醫療界尚未被滿足之需求，並精於奈米藥物的研發與商品化的台灣微脂體（4152），與國際專業製藥公司Endo International plc (Nasdaq：ENDP)旗下子公司Endo Global Development Limited簽訂台微體所研發微脂體產品之商業化合約。

根據合約條款，台微體將負責產品的開發和製造，包含在美國地區取得產品之使用、分發、行銷及銷售許可。一旦台微體獲得主管機關認可，Endo公司旗下無菌注射產品單位Par Sterile Products將獨家於美國營銷、銷售和分銷該產品。台微體可獲得簽約金、後續授權里程金以及該產品於美國銷售淨利之雙位數百分比。

Endo無菌注射產品資深副總裁兼總經理Scott Sims表示，「Endo致力於幫助每位我們服務的人活出最好的人生。我們專注於擴大和加強我們的產品組合，因此很高興有機會能與台微體這樣在開發新型奈米藥物領域創新傑出的公司合作，期待能共同傳遞藥物至向來把病患放在第一的醫院和醫療系統。」

台微體總經理葉志鴻表示，「很高興能夠以這個合作案延續先前一系列的好消息，再與一間傑出的企業成為合作夥伴，持續台微體拓展版圖的動能。Endo專精於注射型藥物和品牌藥物，且在美國市場有成熟的銷售網路，是非常適合台微體拓展北美市場的銷售夥伴。台微體獨家的微脂體專業技術和know-how，搭配Endo在產品商業化的經驗和市場佔有率，是成功促成此產品上市之關鍵成分。」

Endo International plc藥廠，2020年營業額高達29億美元的Endo International plc(Nasdaq：ENDP)是一家美國知名專業製藥公司，透過推出最好的治療方法，提供優質、改善生活的療法來幫助服務的每個人過上最好的生活。