台美TIFA連開8小時 同意成立多個工作小組討論合作
行政院經貿談判辦公室（OTN）今（30）日指出，第11屆台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)會議順利結束，台美雙方同意在TIFA架構下，將透過相關工作小組，持續推動雙邊經貿工作，這意味著雙邊貿易對話將持續暢通，將是未來雙邊的重點工作。
經貿辦表示，台美TIFA於今日上午7時透過視訊方式正式召開，並於下午3時順利結束，此次會議由OTN副總談判代表楊珍妮與美國貿易代表署(USTR)助理貿易代表Terrence J. McCartin偕雙方相關單位與談，並由我方政委鄧振中、駐美代表蕭美琴及美方AIT處長酈英傑等進行開幕致詞。
鄧振中說明，雙方均同意已為未來深化雙邊經貿關係奠定良好基礎，而美國是台灣第二大貿易夥伴，雙方有共同民主自由法治的信念，台美之間的貿易關係更牽動著台灣經濟發展，應當繼續攜手向前。
經貿辦表示，本次會議雙方就智慧財產權、供應鏈、醫療器材、數位貿易、貿易便捷化、金融、農業、數位貿易、環境、勞工以及國際合作等，進行相當廣泛的討論並取得豐碩成果，為台美雙邊貿易關係寫下全新的一頁。
經貿辦表示，美方相當肯定台灣近幾年來，對於國際貿易自由化及尊重國際標準的推動及改革，並認同雙邊貿易往來的重要性，台美雙方同意在TIFA架構透過相關工作小組，持續推動雙邊經貿工作，這意味著雙邊貿易對話將持續暢通，也將是未來雙邊的重點工作。
經貿辦強調，本次會議美方表示，深刻瞭解我方簽署雙邊貿易協定意願及決心，並認同透過TIFA會議有助於強化台美雙邊貿易關係，本次會議已為雙方深化貿易關係奠定良好基礎。
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