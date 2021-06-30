台美半導體供應鏈合作 美方表示肯定

台美政府今（30）日舉行十一屆貿易暨投資架構協定會議（TIFA）。而美方近期將強化半導體製造，台美供應鏈是否有共識。經濟部次長陳正祺於會後記者會表示，台灣政府提出兩國在半導體上可以加深人才交流、科技研發等，美方則表示肯定。

陳正祺表示，美方強調美國總統拜登的百日檢討非常重視供應鏈政策，除了要擴張美國製造能量外，也要跟盟邦、盟友的合作，「特別強調台灣就是他合作的對象。」

台灣政府也提出兩國在半導體上可以互惠互利的重要項目，建議雙方可以在人才交流、科技研發及相互投資方面深化彼此關係。美方對此相當肯定，願意未來繼續來討論具體合作。至於藥品合作，陳正祺則說會有賴於未來工作小組會進一步討論。

台灣鋼鐵公會理事長暨中鋼（2002）董事長翁朝棟表示，鋼鐵業樂見並全力支持台美TIFA復談，踏出雙方恢復BTA的第一步。

陳正祺提到，美國在川普政府任內為了解決全球鋼鐵產能過剩問題，對於進口鋼鐵跟鋁課徵232國安關稅。台灣政府今日也向美國提出關切，取消台灣鋼鐵銷美的關稅，這部份雙方未來會繼續討論。

而台灣輪胎業者近期遭美方提出反傾銷稅調查，陳正祺說，台灣政府在過程中都有協助業者向美方說明，美國輪胎業未受到台灣出口受到損害，「很遺憾，美國還是做成對我們課徵反傾銷稅的決定。」未來這還會有行政復查，還是會協助業者。