審了八次！ 海龍二、三號離岸風場環差終於過關

位於彰化外海的海龍二號、三號離岸風場希望採用更大型風機，向環保署提出環差變更，今（30）日環保署召開環評大會，終於在歷經五次初審、三次大會審議，共審了八次「審好審滿」後，通過此案變更。由於這是第一件離岸風電提出加大風機的環差變更案，環評委員審查過程也格外謹慎。

「海龍離岸風電計畫」是加拿大獨立能源供應商北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，位於彰化外海40至50公里處，包含海龍二號與三號風場。

原本海龍兩風場通過的單機裝置容量為6至9.5MW（百萬瓦），但隨著國際海上風電技術成熟，希望變更新增單機容量11至15MW，但總裝置容量維持不變，評估最多可減少72部風機，基樁、打樁作業時間等也隨之減少，減輕環境衝擊；此外也規畫鳥類通行廊道。

然而為留設鳥類廊道，風機間距也縮減，成為環差審查過程中最大爭議點，就連環評專案小組初審，也罕見做出甲案「通過」、乙案「通過但不同意間距縮小」兩案並陳的決議，把球丟到環評大會。

今日環評大會中，海龍移動了共三部風機到風場邊界退縮區域，擋住南端入口，並架設閃爍警示燈，讓鳥類迴避。此外在風機間距方面，海龍也提出資料指出，變更後的最小間距與國內外風場並未差距太大。

最後環評委員經過討論後，同意讓此案過關（也就是專案小組提出的甲案），並要求開發單位每年3月至5月間鳥類調查頻率應增加，並每年提出鳥類監測報告，滾動式檢討；並執行風場間廊道地質調查。

海龍環差案命運多舛，前後共歷經五次初審會議、三次環評大會，審了八次，才終於讓環評委員亮綠燈。