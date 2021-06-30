7月12日後餐飲業恢復內用？ 陳時中：不是完全不可能

隨著批發市場防疫指引出爐，大家關心此次疫情受傷慘重的餐飲業何時可以「微解封」？以及7月12日之後有沒有內用的可能？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日鬆口表示，「內用，不是完全不可能」。

陳時中指出，若疫情控制下來，且餐飲業內部管理和應變也都能夠遵循指引的話，恢復內用不是完全不可能，但相關的指引我們先準備起來，讓業者也有準備的時間。

陳時中表示，指揮中心將請經濟部建立相關標章，並進行核可、監督，以及後續的檢查管理，步步到位，就會考慮有限度開放的可能性。

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